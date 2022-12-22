受國際通膨以及生乳季節調節影響，已有知名廠商明年起不再跟部分酪農續約，例如義美等，有業者指出，鮮乳廠不再收奶已經出現骨牌效應，各家收乳已達飽和下實在難以協助。農委會表示，只能加強國產與進口乳品的市場區隔，但由於成本的增加以及市場趨於飽和，難有像往年的高度成長。

有業者透露，明年義美不續約酪農有10戶，其中苗栗造橋有1戶明年1月中就要釋出，部分酪農戶已有詢問全國農會和縣政府能否提供協助，然而酪農戶被釋出、不再有工廠收奶的效應已在發酵，加上各廠的生乳存量已經飽和，無論是農會還是縣政府都愛莫能助。

該業者說，國產乳收購減少，國外乳又一直進口，尤其台紐經濟合作協定(ANZTEC)將在2025年生效，屆時紐西蘭的液態乳關稅會由每公斤14元降至零，在低價競爭下，手搖飲、餐廳、消費者的選擇都會轉移，品質和價格不漂亮的就會優先遭淘汰。

此外，今年農曆春節特別早又特別長，市場消費力將進一步降低，現在每天生乳庫存量都很可觀，代工廠也相當緊張。

農委會畜牧處副處長江文全表示，目前部分乳廠正和酪農換約，有些乳廠和個別酪農戶沒有續約，而有少數酪農對下期的乳廠也還沒確定，義美沒有繼續和部分酪農戶收購，可能基於提供的生乳品質和其他條件上沒有繼續合作的意願。

江文全指出，乳品在這10年來的成長趨於飽和，各乳場根據通路與條件採取不同的產銷策略，目前正在密切是否真的有不續約的海嘯效應，畢竟各乳場續約情況不一，加上生產、廠工的成本不斷提高，會再密切觀察。

江文全說，首先生產必須配合需求來調節，國外競爭不只有數量還有品質，我們要確保台牛的品質優勢，包含新鮮度和衛生安全等，其次是加強國產與進口的區隔，無論是科學檢驗或標示都希望持續落實。

此外，廠農合約是雙方的合議契約，酪農不會同時只和1家乳廠談約，國內每年都有訂立生產和收乳目標，這10年來都不斷在增加，10年前每年生乳產量31萬噸，現在超過40萬噸，然而市場需求畢竟有限，不會像前幾年這樣有高度成長。