雲林縣斗六燈會「Sunshine兔YOU」，主燈「元氣兔」邀大家跨年玩翻兔年。（斗六市公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市公所為迎接免年到來，22日舉辦2023斗六燈會「Sunshine兔YOU」啟燈暨跨年晚會宣傳記者會，今年與以往最大不同之處，在於跨年晚會結合過年燈會，啟燈後一路跨過元宵節展演到3月31日，成為斗六市前所未有最長展演燈會，活動將於本月31日晚上在膨鼠森林公園正式揭開序幕。

斗六市公所為舉辦今年燈會，在活動前1個月就陸續著手布置，各項燈飾、光環境的營造與測試，不但為即將到來的燈會熱身，更展現元氣滿滿的活力斗六，營造「斗六真好」形象。除了主燈區在膨鼠森林公園，亦在具有歷史意義的行啟紀念館規畫副燈區，讓全台民眾燈會期間看見更多元風貌的斗六。

斗六市長林聖爵表示，此次斗六過年燈會暨跨年晚會，在今年完工的膨鼠森林公園登場，膨鼠森林公園平日及假日都是人潮滿滿，假日的膨鼠森林市集更是大受歡迎，燈會在此布展，除提供全台民眾1個休閒好去處，也為即將到來的農曆年節增添濃濃年味，非常適合全家親子同樂。

啟燈暨跨年晚會卡司陣容非常精彩，除各種社區才藝表演，斗六市公所特別邀請農村武裝青年、海鷗K Seagull-K阿卡貝拉、怕胖團共襄盛舉，其中怕胖團擔任晚會的壓軸，將帶領民眾在倒數聲中迎接新的一年，現場還有長達180秒的跨年煙火，讓民眾在煙花燦爛的氛圍中歡樂跨年。

林聖爵指出，此次燈會主題以「元氣」為訴求，主燈「元氣兔」雙手揮舞著元氣棒，代表在新的一年帶給大家滿滿的活力與元氣。「元氣兔」的設計呈現傳統工藝、現代插畫風格，融入在地特色文化，邀請大家在本月31日與元氣兔一起跨年玩翻斗六。