台北六福萬怡酒店邀請賓客一齊「為愛啟程」，從單身聯誼活動至婚宴、跨國蜜月旅行，通通一手包辦，為賓客打造最完善的「幸福體驗」。2023年2月12日西洋情人節前夕，結合Elite Concept一禮莊園花藝設計課程，於飯店舉辦「愛的迫降聯誼活動」每位收費1,299元起，費用包含手做課程的花材與精緻午茶點心，有別以往聯誼活動講求速率與翻桌率，「愛的迫降」則更加重視活動質感與賓客本身的感受，以花藝體驗搭載聯誼的幸福氛圍。

針對正在尋覓婚宴場地的賓客，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店2023年也推出「六福雅漾」及「日日好日」兩套婚宴包套，挾交通便利優勢，不論賓客、家屬南來北往都十分便利，新人無須擔心親友們交通移動的問題。

「六福雅漾」以贈送Elite Concept一禮莊園主題式背板為亮點，包含時下最流行的鮮花花柱造型或鮮花拱門造型等，賓客均可依照包套價格選擇喜愛的款式，每桌十人售價22,800元起，內容含桌菜八菜八品、席間果汁無限暢飲、每桌紅酒兩瓶與貼心管家服務，以及幸福加值服務供新人選擇，如婚禮主持、婚宴小物、鮮花捧花、或20盒Elite Bakery一禮烘焙的喜餅等，若選擇每桌十人售價28,800元起的包套，凡訂滿20桌，再贈送萬豪酒店集團海外姊妹飯店三天兩夜住宿券乙張，包含越南河內JW萬豪酒店、馬來西亞吉隆坡威斯汀酒店，讓新人優雅完婚再輕鬆出國度蜜月。（海外蜜月飯店依台北六福萬怡酒店當下提供之名單選擇。）

「日日好日」包套則挑戰全台北五星飯店最高CP值選擇，可選日期超過一年三分之一天數，囊括60天周末可做選擇，每桌十人售價18,800元起，內容包含桌菜八菜八品、席間3小時果汁暢飲、每桌紅酒乙瓶與貼心管家服務，訂滿十桌再贈豪華客房一泊一食與Elite Concept一禮莊園婚宴會場專屬鮮花布置，讓新人以小資價格體驗五星輕奢婚宴。