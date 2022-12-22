阿秋餐飲集團今年推出「好運鴻福盆菜」集結鮑魚、滷雞腿、燒鵝等多達16樣食材，料豐味美。（馮惠宜攝）

歲末年終，餐飲業圍爐宴幾乎被預訂一空，業者全力衝刺外帶年菜，其中佛跳牆是必推菜色，今年阿秋餐飲集團推出「好運鴻福盆菜」集結鮑魚、滷雞腿、燒鵝等多達16樣食材，標榜「一鍋吃進山珍海味」，料豐味美。

今年疫情解封，飯店餐廳圍爐宴幾乎被預訂一空，其中「阿秋餐飲事業」旗下好運來洲際宴展中心及阿秋大肥鵝洲際花園、阿秋大肥鵝健康店等餐廳除夕圍爐已被預訂一空，而位於黎明路阿秋海鮮樓將在元旦展開試營運，預訂也超過8成。

因應民眾需求，阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中也推出外帶年菜，包括整桌十人份，以及單點菜色，其中「好運鴻福盆菜」是阿秋創店近20年來首度推出的年節大菜

，標榜一鍋盆菜吃進山珍海味。

阿秋大肥鵝洲際花園餐廳總經理李瑞益指出，這一盆就集結了原隻鮑魚、滷雞腿、花菇、燒鵝、鮮竹筍、白蝦及燒臘等16種豐富美味；16樣食材分別以燉、燜烹調，再結合干貝、排骨等熬製的溫醇湯底，料豐味美，澎湃與費工夫程度一點兒也不輸佛跳牆，不但能內用，也能外帶。