台中捷運今年首度推出車站商業空間短期招商案，一推出即受到各界熱烈響應，許多企業紛紛遞出入駐申請，中捷公司審慎評估後，第一波由台中市好禮協會及無肉市集團隊順利取得入駐資格，好禮協會「好禮幸福館」24日正式開幕，未來民眾搭捷運也能買伴手禮。

中捷公司表示，中捷店鋪首波開幕活動由台中市好禮協會推出的「好禮幸福館」集結眾多台中知名伴手禮品牌，12月24日將在市政府站3樓舉辦開幕慶，並於當日至明年1月20日會有各式獨家優惠活動，提供民眾多款美味選擇，一站滿足年節送禮、自用需求。

此外，全台擁有廣大粉絲的最夯市集團隊「無肉市集」旗下首間實體店面，同樣落腳市政府站1樓，預計明年1月正式對外亮相。中捷公司表示，「無肉市集」團隊醞釀多時，傾力打造全台第一個純素超商品牌「未來你好」，該團隊看好市政府站位處精華商圈且人流量高的特性，作為新品牌的旗艦首發站，並將在試營運及開幕期間推出一系列行銷活動，讓民眾在新的一年體驗美好的未來生活。

中捷公司指出，台中捷運第二波的車站店舖也緊鑼密鼓籌備中，將於明年上半年正式登場，預計進駐松竹站、市政府站3樓及高鐵台中站，一路串起由北到南的生活圈，明年中捷也將持續推出車站招商案，歡迎更多優秀廠商加入，一同打造台中捷運新生活。