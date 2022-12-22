大陸品牌手機realme自2019年登台，2019年至2021年繳出翻倍爆發的亮眼成績，展望2023年，台灣市場商務長鍾湘偉坦言，手機市場依舊存在挑戰，realme則會聚焦4大面向應戰。

realme台灣市場商務長鍾湘偉今日受訪時表示，因應產業環境變動，realme將持續透過產品聚焦、全通路擴張、IoT產品聚焦與手機相關應用的等四大方向應戰，儘管明年面臨疫後消費性行為改變，但仍看好下半年將逐漸轉佳，重拾成長。

鍾湘偉表示，realme在產品策略方面，會精簡產品線，聚焦低階C系列、6000至1.5萬元數字系略、GT旗艦款，且會將大陸和全球產品差異化對齊，且每個產品都會強打「塔尖戰略」，讓各價格帶中都會具競爭品牌競爭力的產品。

通路布局上，鍾湘偉表示，未來數字產品系列會跟電信商合作，新款數字系列已在台灣5家電信商全數鋪貨，加上經銷和掛招店等，相當於全通路都會開賣，不僅如此，也會在電信通路方深化合作，期望透過補貼，可做到萬元手機搭電信資費999元、1399元就可0元購機。

realme在2018年挾著與OPPO師出同門在市場初試啼聲，2019年打入台灣市場，2019年至2021年繳出翻倍爆發性成長，智慧型手機市場刮寒風，進入2023年，鍾湘偉直言，大陸解封後的疫情高峰對明年首季仍會有影響，不僅如此，消費需求在出國旅遊支出、餐飲內需爆發後，也恐排擠消費性電子需求，因此，產品在市場的競爭力更顯重要，所以相較前幾年對於I0T生態圈的經營，2023年會更強調與手機有相關的連結產品推出，計畫會以智慧穿戴、耳機、平板為重要產品布局。