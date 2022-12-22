新北市白22日在新北富邦U18棒球邀請賽8強賽與台北市戰到延長賽突破僵局制第8局，以5比1在這場「雙北大戰」中勝出，搶下最後一張4強門票，明天將碰上新北藍，上演「新北內戰」，總教練王傳家說：「還是打啊！打就對了！」

新北白首局靠著林柏濬二壘安打先馳得點，接下來雖然局局幾乎都有攻勢，但總是欠缺適時一擊，無法將領先優勢擴大，讓台北市在5局下靠著2支安打及內野滾地球追平。

兩隊正規7局打完戰成1比1，延長賽突破僵局制第8局，新北白張浩禶內野安打形成滿壘，1出局後林柏濬靠著選球上壘也擠回三壘跑者，以鶯歌工商為主體的新北白單局攻下4分再度將領先要回。

8局下新北白將第3任投手韋宏亮換下，改由林柏濬後援，雖然一登板就投出保送讓對手攻佔滿壘，但他很快回穩，先讓林佾葳敲出內野飛球出局，在連續三振掉陳宏宇、楊智淵，成功「關門」也助隊搶下最後1張4強門票。

新北白在8強陷入苦戰最大關鍵就在於打線沒有串連，也讓王傳家只能苦笑：「打線不是只有今天有問題，好多天了，前幾場比賽安打都沒有超過5支，得點圈打擊率真的超低的。」

王傳家認為，球隊在現在這階段遇到低潮也是好事，希望球員能藉由這個盃賽盡快去調整手感，迎接接下來的高中木棒聯賽，「但這只是教練給選手的藉口，比賽還是要拿出最好的表現來，球員在擊球觀念上還要再加油。」

在新北白搶下最後一席4強門票後，這屆富邦U18的4強也底定，明天10點將先上演「新北內戰」，由全勝晉級的新北藍（穀保家商）對上新北白，接下來由新竹縣與高雄市爭奪另一張冠軍戰門票。王傳家說：「近年對到穀保很多次，對球員來說是好事，高強度的比賽能讓球員臨場反應提升，也是很好累積經驗的機會。」