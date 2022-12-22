行政院環境保護署公告2023年元旦起連鎖業食品業者啟動飲料杯減塑新策，減少使用一次性飲料杯，安心食品今（22）日獲頒行政院環保署循環杯優良服務店家認證，為最先通過申請審查的連鎖速食企業，於12月推出摩斯循環杯，全台20家門市可享用免費循環杯租用服務，鼓勵民眾共創減塑新生活，杯杯環保愛地球。

安心食品（摩斯漢堡）長期重視環境保護與永續發展，發揮企業社會責任，號召消費者對地球盡一份心力，12月推出的摩斯循環杯借用方便，凡消費者為摩斯漢堡的註冊會員，使用MOS Order APP內摩斯卡QR-code結帳，以儲值金100元作為押金即可借用，借杯當下無提供折扣，於借用期限內可享5元折扣。

借杯期限內，將杯子交還給提供還杯服務之店鋪，即可成功歸還，押金返還至摩斯卡儲值金，借用期限為借杯日加7天，如超過第8 天起押金部分轉為購買循環杯費用，於摩斯漢堡官方網站及MOS APP可查詢循環杯借用店鋪，借用歸還都便利，循環杯外觀印製摩斯MOS山海日代表（Mountain、Ocean、Sun）大自然精神的永續圖案，鼓勵消費者一起使用循環杯環保減碳。

除了推出循環杯租借，安心食品（摩斯漢堡）一直以來帶領消費者參與環境保護不遺餘力，從源頭做減量管理提倡綠色永續消費，自2000年起，導入內用餐具，使用馬克杯、湯杯取代一次性餐具，2007年起全面將塑膠容器，更換為玉米澱粉製成可自然分解的聚乳酸（PLA）材質，目前亦是以取得「生物可分解塑膠」環保標章的聚乳酸（PLA）材質吸管替代塑膠吸管，減少塑膠垃圾對環境的危害，2012年開始環保杯集點活動，至少節省750萬個紙杯及杯蓋，2019年設立安心智慧農場自給自足蔬菜萵苣，減少碳足跡排放，屏東安心食品廠房將於2023年落成，實踐從農場到餐桌全程嚴密控管，拉近與食材距離，降低碳足跡，發掘更多台灣在地食材。

摩斯漢堡整合數位轉型，今年特別推出MOS Order APP全新功能「MOS安心取溫馨送」，讓MOS APP使用者送禮自用更環保。傳統的送禮方式，不論親送或是快遞郵寄，都要使用運輸工具，會增加碳排放對環境增加負擔，透過「MOS安心取溫馨送」的遠距電子賀卡禮品券贈送功能，收禮者可以到全台各地任一摩斯漢堡店面輕鬆兌換米漢堡美食及禮品，除了用實際行動支持在地農民，還能從生活中落實地球友善的環保行動。

以山海日精神出發，安心食品（摩斯漢堡）與雪霸國家公園管理處攜手合作，舉辦「雪霸國家公園四季之美─高山攝影展」，推廣國家公園環境教育，即日起至2023年1月29日在摩斯藝文塾（台北市萬華區成都路60號西門成都店3樓）展出雪霸國家公園四季高山攝影作品，歡迎社會大眾免費參觀欣賞，鼓勵親近大自然、保護環境愛地球。