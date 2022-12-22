即將卸任的金門縣長楊鎮浯說，能在重要節慶冬至宣布復航的好消息，也是對鄉親的一個交代。（于家麒攝）

25日將上任的陳福海表示，就職後將會立即啟動專案辦公室，受理鄉親訂位並同步申請專案復航。（圖／陳福海服務處提供）

行政院今（22）日拍板定案重啟小三通，採專案申請方式由金馬兩地民眾先行，將於2023年1月7日至2月6日實施。對此，新舊任金門縣長都表示肯定，再過2天就要卸任的楊鎮浯說，能在金門重要節慶冬至宣布復航的消息，讓期待團圓的鄉親感到溫暖，也是對鄉親的一個交代；即將走馬上任的陳福海則表示，就職後將會立即啟動專案辦公室提供疫情與公告復航資訊、受理鄉親訂位並同步向主管機關申請專案復航，自己也希望在1月7日就能陪著鄉親搭乘第1班探親專船前往廈門。

縣長楊鎮浯稍早接受媒體聯訪時表示，行政院通過的小三通春節復航專案是以金門籍鄉親以及陸配新住民為主，原本就與縣府向中央提交方案裡第1階段「就學」、「就業」及「人道」的目標吻合，所以在相關的整備上，包含防疫旅館、防疫車隊以及碼頭CIQS的準備上都沒有問題，後續就視整個疫情的進展再做滾動式調整。

第2階段縣府爭取的就是「中轉」以及「台商」的部分，待整個環境成熟之後，再爭取第3階段的全面性開放。楊鎮浯說，在冬至這天，也是象徵團圓的日子聽到復航的消息，可以讓這3年來沒辦法回家團圓的鄉親以及新住民們，在心中得到最大的溫暖，縣府也會全力的配合做好復航相關的準備工作。

而即將就任第8屆金門縣長的陳福海則表示，感謝中央在冬至佳節時宣布小三通復航專案，讓冰凍近3年的金廈交通便道重啟火苗，在嚴冬中感受到一絲暖意。陳福海強調，25日就職後將會立即啟動小三通專案辦公室，提供疫情與公告復航航班資訊、受理鄉親訂位並同步向主管機關申請專案復航。

陳福海透露，當選後立即經過與中央及大陸的密集協商溝通後，理解到中央對於復航的重點考量是金門醫療防疫量能是否足以因應，因此陳福海與團隊研究後立即提出「以鄉親陸配為主的人道探親建議案」，並前往陸委會與CDC拜會座談討論。今日行政院會通過小三通復航，也算是陳福海兌現「當選就職後一個月內小三通復航」承諾的具體實踐。

根據行政院會陸委會規劃的原則，此次小三通復航專案時間為為春節前後兩週（1月7日至2月6日）、金門每天1班航次專案向交通部航港局申請。考量離島防疫能量，搭乘旅客以金門地區民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造册及管控。相關邊境檢疫措施參照境外入境我國空運方式辦理，由衛生福利部監督執行。

而即將於12月24在台北舉行的「還我小三通大遊行」活動則確定將照常舉行，發起人之一前立委陳清寶表示，針對今天行政院通過的小三通春節專案，只是「部分」的復航，他們無法接受，他們的訴求是恢復3年前小三通的榮景，而不是僅針對金門籍與陸配，眾多的台商與民眾的權利何在，疫情的管控應由專責機關去處理，國門解禁應比照桃園國際機場辦理，而非「一國兩制」，因此24日的遊行活動如常，訴請中央「全面」開放小三通復航。