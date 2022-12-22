選戰期間喧騰一時，多次成為議題攻防的林口交流道，在歷經9次流標後，終於在今（22）日決標，由春原營造股份有限公司以29億5880萬元得標。高公局將於1個月內完成簽約事宜，並督導施工廠商於簽約後2周內研提交維計畫送新北市與桃園市政府交通局審查核定後辦理開工。

高公局指出，林口交流道受限於台地地形，加上前後主線為長爬坡路段縱坡大並受地方道路號誌停等影響，時常造成尖峰時刻的壅塞。儘管高公局克服困難，在無新增用地並全部使用公有地的條件下，增設林口A南出、北入高架匝道及林口A、B南出南入匝道，但受疫情及缺工缺料等影響，工程歷經9次流標。

經重新調整預算及工期，終於在今天以29億5880萬元決標予春原營造股份有限公司，整體工期為1440日曆天。高公局將於1個月內完成簽約，同時要求施工廠商於簽約2周內研擬交維計畫送交桃園、新北交通局審查、核定後才能辦理開工。

新北交通局表示，市府自2013年起即多次提請交通部改善林口交流道，在知悉交通部原只規畫往桃園出口匝道後，於2020年7月函請高公局考量林口需求，將北入匝道納入改善方案，後遭高公局否決，直到該年9月，市長侯友宜強烈表達林口交流道改善方案應整體思考、規劃，同時解決林口、龜山的交通問題，才爭取到讓新北市在1個月內將北入匝道提案送高公局整合。

新北市如期依照交通部高公局相同的設計標準完成規劃，證實了新北市團隊的專業能力與鍥而不捨的精神，勞心勞力達成目標，林口交流道改善工程市民已經等很久了，建議交通部抓緊時間加速推動。