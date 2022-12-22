呂士軒將在「嗨心太平洋華語金曲跨年夜」演出。（歪的音樂提供）

李芷婷將在「嗨心太平洋華語金曲跨年夜」演出。（歪的音樂提供）

花蓮「新天堂樂園」跨年晚會「嗨心太平洋華語金曲跨年夜」，集結李芷婷、呂士軒、謝和弦等歌手，將從12月31日晚上輪番獻唱5小時不間斷，面對寒流來襲的跨年夜，2022年晉升新手奶爸的謝和弦表示，這場演出一定會帶來全場都能大合唱的金曲，要讓整場用熱情驅趕走東海岸冷酷的東北季風，面對自己的新身分，他也難得流露出慈父的溫柔，表示接下來計畫要為女兒籌備一張全台語的專輯，讓她從小就能當一位正港的台灣人。

首度來到花蓮跨年演出的李芷婷，則期待跟觀眾分享還未發表過的新歌，喜愛花蓮的她很期待除了演出之外要趁空檔與元旦假期在花蓮玩透透，並且回味花蓮的炸蛋蔥油餅，雖然是小吃但卻是自己很思念的花蓮最美味。

由於「新天堂樂園」有一座全世界室內最高的雙螺旋溜滑梯，歌手呂士軒則已經向主辦單位許下心願，希望自己可以帥氣的滑溜滑梯出場，帶給全場一個絕對沒有冷場的演出。而身為整場活動主持人的美麗本人，則是很期待回到度過七年念書時光的花蓮，還放下豪語他「應該」不會上台唱歌，但實際情況會不會讓觀眾喜出望外，只能大家現場見了。