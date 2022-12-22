丁姓男子曾與少女合意性交遭查獲，被檢方處分緩起訴1年，半年就故態萌發，透過交友軟體引誘國中少女到自己住處發生關係，高雄地方法院依妨害性自主罪，判丁男8月，可上訴。
丁男2020年間曾與某少女合意性交遭查獲，為此高雄地檢署在2020年12月處分他緩起訴1年。但丁男2021年5月某日凌晨又按耐不住慾火，在交友軟體上暱稱「無憂無慮」，結識一名未滿16歲的國中少女。
兩人經過2個多小時攀談，清晨6點，相約在鳳山區某汽車旅館外頭見面，丁男見少女果真親自來赴約，便開車將人載到住處發生性關係。上午丁男要外出上班時，才順路將少女回高雄市小港區中安路一家便利商店，讓少女下車後離去。
少女之後並沒有直接返家，而是在外又流浪了2天，被巡邏員警查獲。少女的姑姑問她為何離家2天，才得知少女與丁男發生關係，立刻報警提告。
法官認為，丁男在緩起訴期間，不思克制己身情慾衝動，透過交友軟體結識少女，再與少女合意性交，足見他法治觀念淡薄。審酌丁男犯後坦承犯行，最後依妨害性自主罪判8月，全案可上訴。
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