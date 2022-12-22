佳必琪(6197)致力客戶平行展開，明年營運不看淡，佳必琪董事長張舒眉表示，雖然部分市場客戶因通膨戰爭看起來有點信心不足，但我們的客戶組成及涉足的產業可以抵銷經濟下行的隱憂，預期2023年營收及獲利均可望成長，未來也將在越南擴建二廠，以因應客戶分散製造基地需求。

佳必琪今天下午舉行線上法說會，佳必琪產品長期專注於數據中心及電信網路兩大域，包括：高速傳輸零組件、高頻線束與光收發模組，從伺服器到Switch電信傳輸網到核心網路，高速連接器與傳輸介面等，佳必琪都有產品切入，只是過去客戶比較集中，因此公司近幾年除擴大產品線，包括針對400G Switch應用，透過設計優化OSFP 400G DAC長度從2米推進到4米，目前在客戶認證中，亦切入新一代伺服器大Power電源傳輸，Power cable/Busbar cable同步出貨，並朝車用/EV、工業4.0及自動化市場、醫療等產業佈局，經過數年的努力，2022年客戶寬度成長21%，新增客戶數增加130，從終端客戶需求垂直展開尋找商機，預期可望推升2023年業績成長。

在產品及客戶佈局發酵下，佳必琪今年前3季稅後盈餘為3.95億元，年增50.93%，每股盈餘為3.24元，累計前11月合併營收為39.78億元，年增13.78%。

近期大陸解封疫情大爆發，張舒眉坦言有點擔心大陸廠區狀況，尤其是接下來春節返鄉過年，張舒眉表示，希望疫情不要再擴大，至於影響還要再觀察。

為因應製造基地分散趨勢，佳必琪除在台灣增設連接器自動化產線，也計畫在現有的越南廠區擴建二廠，希望2023年第3季能夠加入生產，至於泰國等東南亞國家亦可能建置HUB倉，以因應當地客戶需求。

展望明年，張舒眉表示，隨著IC缺料緩解，帶動高階消費產品需求回溫，以及我們在客戶端產品滲透率攀升，目前高階消費性產品在手訂單能見度已到明年6月，雖然部分市場客戶因通膨戰爭看起來有點信心不足，但有些企業型及白牌客戶看起來還不錯，還有很好產品互補組合，我們客戶組成及涉足的產業可以抵銷經濟下行的隱憂，我們不害怕明年的挑戰，預期2023年營收及獲利均可望成長。