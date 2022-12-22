臺北市立國樂團成軍43年，培養國樂世代生生不息，每年持續推出具體計畫，讓國樂年輕世代有更多實戰舞臺的機會。今年北市國將推出「聽·繁星點點II」音樂會，邀請青年擊樂家陳錫輝、青年揚琴家廖紫伶與青年笙演奏家陳冠凱合作協奏曲，讓樂迷感受國樂新星動人的演出實力。

為年輕音樂家創造舞臺 北市國責無旁貸

首席指揮張宇安表示，自己過去就曾參加過臺北市立國樂團的指揮研習營，對於當初一個學國樂的學子來說，真的是難得的充電機會，也親眼見到北市國的團員老師們是如何兢兢業業地工作與付出，這些經歷都成了未來站上職業生涯很重要的歷練。持續為來自全臺的新生代國樂演奏家提供舞臺，是北市國的重責大任。

青年擊樂家陳錫輝，現任臺南市民族管絃樂團擊樂音樂家，嫻熟中西打擊樂器演奏、鑼鼓樂與手鼓演奏，值得期待。(圖／臺北市立國樂團提供)

這次擔任獨奏者都在自己音樂領域上有出色表現，其中陳錫輝現任臺南市民族管絃樂團擊樂音樂家，嫻熟中西打擊樂器演奏、鑼鼓樂與手鼓演奏，勤學苦練，對各項擊樂器演奏之音色控制精準優異，值得期待。

青年揚琴家廖紫伶，演奏風格精緻細膩，音色多變，是活躍樂壇的青年揚琴演奏家之一。(圖／臺北市立國樂團提供)

廖紫伶現任桃園市國樂團彈撥組聲部首席及揚琴演奏員，演奏風格精緻細膩，音色多變，樂曲風格展現鮮明，是活躍樂壇的青年揚琴演奏家之一。

青年笙演奏家陳冠凱，現就讀國立臺灣藝術大學中國音樂學系，曾獲得繁星新秀評鑑冠軍。(圖／臺北市立國樂團提供)

青年笙演奏家陳冠凱現就讀國立臺灣藝術大學中國音樂學系，為臺北市立國樂團附屬青年國樂團笙聲部首席。過去曾赴北京獲中國好笙音「宏福杯」鍵笙及笙組合專業少年組金獎，也曾獲得繁星新秀評鑑冠軍。

曲目音色豐富多元

音樂會演出曲目包括作曲家張永欽所寫的《鼓今中外》，這是2009年臺北市立國樂團傳統藝術季「魔幻節奏」音樂會的委託創作，樂曲充滿豐富的世界音樂情調與魔幻氣氛。張朝的第二揚琴協奏曲《和》則以不同民族的民歌作為主題，在揚琴演奏技法上增加新嘗試，並與樂團表現相結合，充滿多元風格。隋利軍的36簧笙協奏曲《薩滿天神之舞》樂曲運用了36簧笙的各種技巧，再現了「滿族薩滿祭神祭天典禮」的恢弘場面。壓軸則是作曲家關迺忠膾炙人口的《拉薩行》，描繪西藏充滿神秘色彩的風土習俗。12月24日（六）晚上19：30邀請樂迷蒞臨臺北市中山堂，感受國樂新星的吸睛演奏力。

臺北市立國樂團「聽·繁星點點II」音樂會將於12月24日晚上19：30在臺北市中山堂登場。(圖／臺北市立國樂團提供)

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