女星沐妍曾是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，今年初轉戰樂天桃猿MC，更跨足演藝圈演出電視劇《真愛找麻煩》，經常透過社群網站分享日常的她，昨(21日)曬出在海邊拍寫真的一系列養眼照，雖然強調是NG照，但傲人上圍依舊搶盡目光，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

沐妍在臉書一系列穿著比基尼在海邊戲水的照片，只見她被海邊激起的浪花拍打在身上，畫面看起來格外清涼，一個傾身讓傲人車頭燈呼之欲出，深邃事業線更是清晰可見，全身雪白肌膚一覽無遺，格外引人遐想，她也說道：「每次拍桌曆或寫真，除了有美美的照片，還會有這種一瞬間的NG照，雖然醜醜的，但好喜歡唷，反正都崩壞了～ 我就不修圖直接輸出囉」。

對此，網友紛紛留言：「說是崩壞但還是一樣迷人，怎麼辦到的」、「這不NG這很美耶」、「永遠年輕漂亮可愛的沐妍姐姐」、「這樣最自然了 我覺得更優」、「一點也不醜呀，很寫實很自然美」、「真的不像那個年紀」、「每一張美照，都是千千萬萬張堆積出來的」、「不修圖都已經那麼美」。