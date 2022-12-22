房價這麼高現在該下手嗎？一名25歲男網友表示，與另一半合計月收8萬元，年收入120萬元，想買雙北離捷運站近的房子，預算1500萬元，加上跟家人借300萬元，預估每個月房貸約4萬1000元，不曉得要現在直接衝，還是等薪水高一點再購入，PO文引發熱議，有網友看到家人贊助，，直呼當然先買，免得好房子被別人先買走。

原PO日前在Dcard指出，跟妻子想找雙北15年內有2房的房子，離捷運站1公里內，預算1500萬元，並透露夫妻倆是雙薪家庭，2人月收合計8萬元，年薪約120萬元，預計跟家人借300萬頭期款，手上留60萬預備金，再向銀行貸款1200萬元，以利率1.7%計算，每個月要還4萬1000元。

原PO說，未來不考慮買車，計畫3至5年後生小孩，想買房的原因是認為房價會越來越高，想先買好，但買下去的話兩人生活費只剩3萬7000多元，前期會很辛苦，不過雙方薪水會漲，3到5年後就能有好一點的生活品質，猶豫要壓緊預算入手，還是5年後有錢再買。

對此，網友認為既然能跟家人借300萬，又負擔得起，若有喜歡的可以先下手，「如果是長期投資可以買，房價起起落落，就不用太擔心」、「兩個人想清楚共體時艱就衝吧」、「等個幾年你是資金充裕了，但房價變更高更貴，就算跌也是微幅修正，或是被別人先撿走，不一定能選到你想要的產品」。但也有人勸退，「有點硬，還沒算到管理費跟水電費」、「月收8萬一半付房貸壓力算很高，買下去可能會有錢進來，錢就出去的感覺」。