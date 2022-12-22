台中市社會局長彭懷真和市議員吳敏濟22日到大甲會勘建設案！未續任的彭懷真將回學校任教，他今天在現場拍畢業照說「自己每天都很開心工作」；競選連任失利的吳敏濟強調，他會繼續服務地方和爭取建設；4年後是否再投入市議員選戰？他只回答會繼續服務地方。

社會局人員簡單布置貼上「畢業快樂」，社會局長彭懷真在背景前開心拍照，強調自己在市府工作3年多來，每天都過得很開心。(陳世宗攝)

台中市長盧秀燕小內閣名單公布，社會局長彭懷真未續任，他今天開玩笑說，自己和吳議員將在同一天失業，他要回學校教書有4堂課；吳議員會繼續留在地方服務。社會局人員在現場簡單布置貼上「畢業快樂」，彭懷真在背景前開心拍照，他強調自己在市府工作3年多來，每天都過得很開心。

角逐四連霸失利的吳敏濟，今天他到大甲婦女福利中心會勘爭取的山海屯女孩培力據點及外埔大公托案。他說自己乾淨選舉，清廉問政，台灣民主發展至今，這次選舉卻是選風敗壞，買票賄選傳聞太多，連隔壁縣市都知道，選民也不服氣，這是不公平的選舉。

吳敏濟指出，他只能端出自己政績說明12年來為地方做事，查賄選問題要靠檢調，他希望未來選風會越來越好，讓將來有志服務社會的人，可出來為大家做事；花很多錢當選的人，將來一定會做違法亂紀的事。期許未來地方選風越來越好，有能力且清廉的人有機會出來服務。

吳敏濟強調，他會運用有限資源繼續服務，因甲安埔支持他的選民很多，選民告訴他、服務不能停，這周六市議員任期結束；從現在開始，自己的服務處會結束移到住家，繼續為民服務，致力為海線鄉親爭取地方建設。