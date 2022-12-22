為強化職業災害勞工醫療及重建協助，勞動部推動職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度，並在今天舉行專責醫院揭牌儀式，明年1月1日起全國共有15家職業傷病診治專責醫院及28家職災職能復健專責醫院，為職災勞工提供醫療及重建服務。

過去職業傷病診治業務，勞動部以年度採購委託方式，交由10大職業傷病防治中心執行，受限經費及主責醫院人事更迭，專業人力難以培養、留任，業務難永續經營，在災保法施行後，醫療或復健機構提出申請，經認可即成為職業傷病診治專責醫院或職災職能復健專責醫院，獲認可後就能有3年經費，3年後還可再次申請認可。

勞動部長許銘春表示，勞工職業災害保險及保護法通過後成立災保基金，已有穩定財源，因此把過去的傷病防治中心變成「職業傷病診治專責醫院」、工作強化中心變成「職災職能復健專責醫院」，並且從每年採購變成3年1次，經費也從過去的每年8000萬變成每年2億元，服務人次預估達5萬人次。

台大醫院院長吳明賢說，變成職業傷病診治專責醫院後有專責人員及專屬空間，提供受職業災害勞工有更好的照顧及復健。