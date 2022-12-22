桃園竹圍漁港每日約有30艘漁船出海捕烏魚，桃園區漁會總幹事陳義成說，今年烏魚捕獲量不理想，目前數量不到去年10分之1。（陳義成提供／蔡明亘桃園傳真）

每年農曆冬至前後，烏魚都會南下到台灣附近海域，是沿海漁民賺「年終獎金」的好機會，近期伴隨寒流來襲，烏魚群也一同報到，不過桃園2大漁港的捕獲量卻是兩樣情。竹圍漁港漁民面對連日海象不佳，近2天才好轉，至今捕獲量約650尾；永安漁港漁民則因今年烏魚「遲到」，這2天才紛紛出海捕烏，光2天就捕到近6000尾。

漁民俗稱野生烏魚為「烏金」，每年冬至前後約10天都是捕撈旺季，也因魚群會順著親潮準時報到，宛如信守與漁民的約定，因此又稱「信魚」，而新鮮的烏魚子或烏魚膘，更是不少饕客必嚐美味。

桃園區漁會總幹事陳義成指出，日前海象狀況不佳，直到近2日才好轉，竹圍漁港每日約有30至40艘漁船出海捕烏魚，今年捕獲情形非常不理想，每艘船回來都只有幾十尾，有的還沒捕到，烏魚季開始至今僅捕獲約650尾，與去年相比「不到10分之1」，拍賣價格公烏魚落在每公斤150至200元、母的則是每公斤250至300元，也因漁獲量不佳，相關促銷活動只好停辦。

竹圍漁港蔡姓船長提到，海象和氣候環境改變都會影響烏魚捕獲狀況，他出海3趟都還沒捕到半尾，已連續2年捕獲量都不佳。他也苦笑說，有抓到的人就有年終獎金，還是要看運氣。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，今年狀況比較奇怪，永安漁港漁民往年從冬至前半個月就會陸續出海捕烏魚，但這次烏魚群難得遲到，大部分漁民這2天才開始捕烏，每日約10多艘出海，2天共捕獲到近6000尾，無論公母大盤收購價每尾330元。

永安漁港順漁豐六號船長林智偉說，今年烏魚確實較晚到，他已出海10趟「追烏魚」，運氣好一趟約能捕獲100多尾，雖數量與其他縣市相比並不多，但捕獲量與價格都已比去年稍高一些，託天氣的福，他加減有捕到，每趟出海都是靠天、看海吃飯的一場運氣拚搏。