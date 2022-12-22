台灣國境解封，旅遊業大幅復甦。亞果遊艇集團（7566）集團總經理唐玉書22日宣佈，本月亞果與東南亞最大遊艇會Ocean Marina Yacht Club簽署完成合作MOU，雙方締結為姐妹會，未來將持續進行跨國合作，未來目標是陸續與新加坡和韓國遊艇會結盟，打造全台唯一國際級遊艇會及全球唯一連鎖型遊艇會。

亞果集團董事長侯佑霖(中)與泰國遊艇會簽訂MOU。(亞果提供)

亞果遊艇集團2014年成立，在高雄愛河灣遊艇碼頭、台南安平港遊艇城、以及澎湖都擁有碼頭據點。(亞果提供)

亞果遊艇集團2014年成立，8年來持續發展海洋休憩產業相關產品及服務，據點擴及澎湖、台南、台中、台北等地。亞果遊艇會是全台唯一的國際級遊艇會，在高雄愛河灣遊艇碼頭、台南安平港遊艇城、以及澎湖，都擁有碼頭據點，服務範圍包括提供會員制的遊艇會會籍、泊位租賃販售及船艇銷售、以及國際級度假居住體驗等。

為串聯遊艇產業生態圈，亞果遊艇集團侯佑霖董事長本月親自前往泰國，與Ocean Marina Yacht Club簽署姐妹會合作MOU，往後雙方會員享有相互使用遊艇會設施權益，提供跨國服務。

唐玉書說，Ocean Marina Yacht Club位於泰國芭達雅，為東南亞最大遊艇俱樂部，擁有東南亞最大的遊艇碼頭，提供 455 個浮動碼頭泊位，遊艇會內擁有 51 間航海風格的客房、餐廳、酒吧、會議室以及供會員及其朋友、家人娛樂的綜合設施。

本次合作提供會員走出台灣的跨國服務，除了全台聯營的經營模式，同時擁有東南亞最大遊艇會的尊榮禮遇，唐玉書表示，未來目標是希望每年都能與一個國外姐妹會合作，預計陸續與新加坡和韓國遊艇會結盟，打造全台唯一國際級遊艇會及全球唯一連鎖型遊艇會。

唐玉書說，台灣四面環海，海岸線總長約1,662公里，擁有豐富海洋資源。但直至2014年才逐步開放海權，近海卻不親海，因此，比較台灣、韓國遊艇服務業發展，2018年韓國已有34座碼頭、2,534席遊艇泊位。

依據經濟規模和人口比例推估，台灣應至少具有發展10,000席遊艇泊位之市場，以目前台灣整體合計1,208席專業遊艇泊位下，未來發展市場可期，推估未來台灣尚有約9,000席以上的泊位需求。(記者張雅雲/高雄報導)