知名直播平台Xtars Live年度盛事「2022 Xtars Live嘉年華盛典」，於12月21日在台北101大樓The One展演空間正式舉行，會中邀請越南、馬來西亞等海外主播一同演出，線上參與人數破表，顯示Xtars Live跨足海外的傲人成果。獲得年度大奬第一名的主播可伊指出，自己從Xtars Live出發，從一個沒有自信的素人主播，成為自信與人氣兼具的藝人網紅，深深感謝粉絲的愛護，也謝謝Xtars Live提供這麼棒的平台。可伊也邀請更多人一同來加入Xtars Live，打造華麗閃亮的人生。

品觀點｜「2022 Xtars Live嘉年華盛典」 在台北101大樓正式舉行（圖/品觀點提供）

品觀點｜「2022 Xtars Live嘉年華盛典」 在台北101大樓正式舉行（圖/品觀點提供）

「2022 Xtars Live嘉年華盛典」請來藝人黃豪平與小優主持，現場吸引超過百位知名的美女主播出席，線上也聚集超過千位海內外主播，加上粉絲，超過上萬人參與，讓眾人開心齊聚。

今年「Ｘtars嘉年華年度盛典」派對直播，主題是「X」，代表無限可能、無限創造；主播是繁星，是Xtars的明日之星，為了迎接這一天的到來，主播們都換上華麗且高貴的禮服，展現最美麗的一面與粉絲同樂。參與演出的主播，跨足海外，包括越南代表帶來才藝表演、馬來西亞代表除單人獻唱，更與台灣代表主播娜娜共同登台，另外，創作歌手小宇也為現場帶來經典的美聲，獲得滿堂彩。

奪得Xtars Live嘉年華年度盛典第一名的主播可伊表示，來到Xtars Live這個大家庭，讓自己個性變的開朗正向，未來將為自己藝能生涯持續努力。可伊也說，剛開始踏進直播界的時候，只是抱著一個不用跟觀眾面對面，卻能展現表演的心情，從來沒有想過能有今天的成就，感謝一路上所有支持、陪著走過這些日子的粉絲們，不論是否成為第一，有粉絲們的喜愛，自己就是世界上最幸福的主播。

第二名的主播王木木，是個勤儉持家又有愛心的女孩，平時除了關心粉絲的日常生活，還不時捐助弱勢傳遞暖暖的正能量。王木木說，捐款雖然金額不大，但就是想盡自己的一份心力，希望有一天可以號召更多的人發揮愛心，照亮社會的陰暗角落。

獲得第三名的主播陳小凱，一旦訂定目標，就會勇往直前，爽朗個性讓粉絲直呼她是條女漢子，而酷愛健身的她，經常呼朋引伴一起加入健身的行列。對於得獎，她笑稱，蠻幸運有大家的陪伴，自己個性比較潑辣一點，非常感謝粉絲們的支持與包容。