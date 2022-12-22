2022年再過1個多禮拜就要結束，即將迎接新的一年到來，「感應占卜師」王妙坤老師，以多年命理經驗，分析2023年1月份12生肖整體運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能有好運氣與避免災厄。

生肖鼠

屬鼠人在1月份，特別能感受到家庭的溫暖，全家人在一起的和樂，讓你不但有安全感，更有幸福愉悅的好心情，而本月也是農曆年節，在這期間，親朋好友間的聚會，同時能帶給你歡樂的好時光，讓你在心靈上增強自信心，不過在工作上，要多注意年長的主管，尤其是男性主管，記得要多多巴結或敬而遠之，因為他可能會莫名其妙的對你有誤解或是意見，想要把你調離原本的職務，或是運用手段來降低原本該有的報酬，建議可以到廟宇求一張平安符，或防小人相關的物品，隨身攜帶，藉以保平安。

幸運數字：3

吉祥方位：東南

生肖牛

屬牛人在1月份，是個相當忙碌的一個月，忙到沒有自己的時間，或許是工作上，也或許是家務事，都讓你無法坐下來好好的休息，無法從事休閒活動，放鬆一下，此外還伴著破財的狀況，但金錢的付出，卻讓你感到很滿足，所有的錢都用在刀口上，或許是添購新的家電或是設備，也或許是幫家人購買用品等，既使是破財，你也願意甘之如飴的付出。在運勢上，本月易有口舌是非，多是因為沒有好好掌控自己的情緒，導致因為一點小事與人發生衝突，建議可以早晚念心經，淨化自己的性情，讓心胸更開闊，免去是非之事。

幸運數字：16

吉祥方位：北

生肖虎

屬虎人在1月份，會有希望落空的情況產生，這可能是你期待已久的願望，或是努力已久的付出，只可惜事與願違，沒能讓你嘗到幸福的喜悅，不過在另一方面，這個月的財運不錯，有機會讓你財庫飽滿，獲得相當多的報酬，尤其是從事業務方面的人，不要偷懶，要多加努力，好好把握這個月的好運勢。在感情上，單身者有機會遇到自己的真命天子或真命天女，而且一不小心，就有可能奉子成婚，如果是有對象，論及婚嫁的人，這個月是求婚的好時機，不僅能夠得到雙方家長的同意，還可以談得很順利。

幸運數字：43

吉祥方位：西北

生肖兔

屬兔人在1月份，會有種「為什麼我已經這麼努力了，本身能力也不差，但怎麼還是無法獲得應有的報酬」，這種惱人的情緒在工作上，會慢慢發酵，讓你想要開始重新思考工作方向，有轉職跳槽的衝動，而眼前也確實有許多機會正等待著你，你會發現有其它不錯的選擇，但建議在轉職上，還是以本業為主，不要跳脫原本相關的工作內容，以免造成極大不適應的壓力。健康上要多注意眼睛的保養，還有頸椎方面的問題，大多是因為太常使用手機，變成低頭族所造成的，還請多活動筋骨，讓身體舒展一下。

幸運數字：20

吉祥方位：西北

生肖龍

屬龍人在1月份，可要多多注意了，很有可能會遇到詐騙事件，或是借錢不還的騙局，對方會給予一個美好的藍圖，運用各種甜言蜜語，一步步的將你誘騙至陷阱裡，讓你心甘情願的付出金錢，而所謂的承諾或是合約，到頭來都是一場空，所以在這個月，要多看管好自己的荷包，不要相信來路不明的投資，或是他人的借貸，守住自己的財庫才是最重要的。在感情運勢上，會有不錯的發展，有機會遇到自己心儀的對象，特別是在聚會場合，或是公司尾牙這類型的年終活動中，屆時他會不經意的進入你的視線，讓你怦然心動。

幸運數字：32

吉祥方位：西南

生肖蛇

屬蛇人在1月份，是不是想要在工作上有所突破，超越自己，來一場最後的衝刺呢？這個月的你，充滿了戰鬥力，願意策馬狂奔，創造一波高潮，雖然有志向是一件好事，但別忘了，要與人和善，你會因為自己的主觀，而忽略到別人的感受，雖然最後有機會在工作上獲得成功，但是卻容易傷害到他人，特別是主管級的人，要多考慮下屬的心聲和情緒，別為了工作而失去了人心。財庫上，這個月能夠非常飽滿，收穫良多，建議要學會分享，可以買一些禮物給家人，或請周邊的同事朋友吃飯，他們都會非常感謝你，未來也會給予相當的回報喔。

幸運數字：6

吉祥方位：東