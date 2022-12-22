富邦金(2881)發揮金融影響力，今(22)日舉辦2022年「供應商CSR線上交流會」，號召逾百位重要供應商代表線上共襄盛舉，於會中公布2022年度供應商CSR評鑑結果，由富邦金控副總經理陳博文線上頒獎，表揚精誠(6214)、敦陽科(2480)、宏碁資訊(6811)、台灣富士軟片、大同世界科技及台灣IBM等年度評鑑績優供應商，並於今年新增頒發卓越精進獎，表揚自2018年評鑑開辦以來成績進步幅度最大之供應商：全徠實業。此外，亦邀請優樂地永續服務公司執行長蔡承璋線上分享「建立ESG績效，創造供應鏈價值」藉以深化供應商夥伴永續意識。

富邦金控關注供應商在環境、社會及治理等永續課題之落實情形，期許透過每年舉辦供應商CSR評鑑及CSR交流會，幫助對永續議題尚在摸索階段的中小型供應商夥伴提升永續意識，攜手共促永續轉型。富邦金控以發展「綠色企業」自許，除致力拓展綠色採購，未來亦規範將供應商CSR績效納入領標要件或選商評分項目，希望與供應商在業務合作的同時，亦能在永續管理議題互相學習成長，攜手共進。

富邦金控以最高標準自我要求，推動自身永續轉型，2017年起陸續簽署遵守赤道原則(EPs)、責任投資原則(PRI)、永續保險原則(PSI)及責任銀行原則(PRB)等國際準則規範，並加入世界經濟論壇組織、碳核算金融聯盟(PCAF)、亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、氣候行動100+倡議(Climate Action 100+)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等倡議組織，今年9月，富邦金控正式成為RE100會員，承諾至2040年100%使用綠電，並正式通過科學基礎減碳目標(SBT)審查，承諾至2030年，自身營運碳排減量42%。