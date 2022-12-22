日本政府新年度預算再次破表高達114兆日圓，為了籌措所需大筆資金，日本也將釋出至少35兆日圓，約0.26兆美元新債。不過，日本央行前兩天才剛放寬公債殖利率曲線控制上限多達一倍，學者專家認為，這將使債台高築的日本政府，已很孱弱的財政體質會更加惡化。

據悉，日相岸田文雄將在23日批准這項天文數字預算案。在支持率日漸下滑的岸田，也希望藉由狂增軍武項目，來幫助美國一齊掣肘中國大陸的崛起。因此，岸田要用加稅或舉債來支付巨大政府開銷，外界也很好奇。

人口老化愈來愈嚴重的日本，原本可靠著超低利率大舉發債。但日本央行突然改變政策，也使得還債成本將被墊高。調研單位標普全球市場財智認為，雖日本央行否認這是在升息，但已漸漸走向政策正常化了，債務擔子可能會更重。

日本10年期公債殖利率上限提高，表示新發行的公債需要支付比以前多一倍的利息。同時，重新釋出現有公債得需要更多折扣才銷的出去。到目前為止，日本政府慣用償還到期的各種公債利率約在1.1%。

幾10年以來，日本一直重度依賴公債為不斷擴大的年度預算來籌資。由已故前相安倍親手挑選的日本央行行長黑田東彥，在不斷購買下，債券持有量已大幅擴增。

利用實施殖利率曲線控制政策，可讓日本政府掌控所要支付的公債成本。根據統計，日本的公共債務占自己經濟成長的比重至少高達2.6倍，是已開發國家中最高的。同時，償債成本也占今年原預算金額25%左右。

根據日本財務省詳細計算，如果目前慣用償債的利率從1.1%再增加1%，等於高出一倍的話，還債成本也將從目前24.3兆日圓，一舉攀升至2023財年27兆日圓。

日本央行這次改變政策走向，不知會不會影響國際信評業者的看法，包括穆迪或標準普爾等。不過，這兩大國際公司不約而同都將日本央行的決策，列為日本信用評等的重要因素之一。近幾10年來，日本評等沒好過，若再降等或將拉高日企在海外借錢成本。

專家學者認為，不管考慮以加稅減少發債的岸田首相，民調支持度是高還是低，都不能再擴大政府支出了。為了打下長期執政的良好地基，岸田應該大刀破斧改善財政體質才行。