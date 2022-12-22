正式進軍電動車市場，福特六和宣布導入全球熱銷的純電跑旅Ford Mustang Mach-E做為在台獻禮，並將於2023年下半年正式在台上市。Ford Mustang Mach-E承襲經典跑車野馬Mustang代表的「自由」、「與時俱進」、「性能」等美國靈魂，並因應消費者對於電動車的需求及要望進行重構，不僅帶來同級少有的性能操駕DNA，亦同步滿足消費者對於SUV與電動車的跨界用車需求。

在Ford設定下，Mustang Mach-E是一輛集結品牌先進科技底蘊於一身，完美融合「燃油跑車」與「電動SUV」雙重優勢的代表作，其上市以來席捲電動車市場，並屢獲《北美年度SUV》、《消費者報告電動汽車首選》、《AAA最佳整體新車》等多項大獎肯定，至今仍是北美電動車銷售前三強，不論在實質銷售表現，亦或是品牌指標定位，都有無可取代的地位。在福特六和汽車屆50週年之際，純電跑旅Ford Mustang Mach-E將是承接過去與未來的重要樞紐，為成就更美好的移動旅程開啟新頁。

福特六和汽車自1972年成立，至今已在台深耕50年，伴隨著這片土地與產業的發展與進步，也以眾多Ford好車陪伴台灣消費者經歷人生各階段的精彩旅程。許多支持福特六和與全台閱聽眾一路走來，分享汽車新知與生活的媒體從業朋友，亦不吝分享與福特六和及Ford汽車相關的精彩故事，相關作品集匯整於『我與福特六和的精彩故事集』專屬網頁，與台灣民眾共同分享動人的回憶與珍貴點滴。

福特六和自1972年12月成立以來，攜手眾多產業夥伴在台生產及導入Ford車款，亦從台灣放眼全世界，開創台灣汽車產業的榮光。從1973年推出第一輛「Cortina跑天下」開始，到「Granada千里馬」、「Laser全壘打」、「Liata你愛他」等經典車款，豐富了民眾的移動生活，不僅為台灣汽車產業帶來深遠影響，在台灣經濟起飛的時代，更成為許多民眾人生的第一輛車，伴隨著闔家共同享有的美好旅程。

福特六和更成功將「Mercury Tracer」、「Escape」等車款外銷至海外市場，包含：加拿大、日本、澳洲等先進國家，驗證台灣製造的優異品質。近年，在福特六和努力下，Ford車款成功以先進智慧與安全科技的優質產品力深獲消費者肯定；福特六和亦與時俱進，積極挹注智慧製造，創造出品質與效率兼具的生產供應鏈，並獲得政府肯定，成為示範場域。

福特六和汽車總經理 陳文芳表示，「福特六和很榮幸從無到有，參與了絕大部份台灣汽車發展的歷程，這一路上要感謝我們的全體同仁、協力廠商、經銷商、眾多事業伙伴，以及所有支持Ford品牌的消費者，榮耀了福特六和過去的這50年。在變動快速的大環境下，我們會持續傾聽市場聲音，延續Ford精神與在地化的結合，與台灣這片土地成就共好與嶄新的未來。」

面對已成當代顯學的電能新浪潮，Ford全球以堪稱品牌企業史上最大規模的變革積極佈局，預計在2026年前投入高達500億美元，興建技術先進的Blue Oval City電動車生產園區、電池模組研發中心等硬體設施；成立電動車專責部門Model e，加速車輛聯網、前端軟體平台等不同技術應用層次，陸續推出Mustang Mach-E、F-150 Lightning、E-Transit等純電車款，挑戰2026年超過200萬輛的電動車年產量。