促進高齡長輩身心健康，青銀共遊創造美好回憶！台灣人壽今（2022）年首度攜手畢嘉士基金會，舉辧「老友好友輕旅行」，由台灣人壽志工一對一陪伴屏東照護中心的高齡長輩，前往美術館、花圃市集及傳統市場，青銀一起「趣」旅行。有人相伴出遊，爺奶心情格外興奮，照相時還主動比出YA和小愛心手勢，逗樂一票志工。

「這個樹的配色很漂亮」！平日喜歡畫畫的81歲神德爺爺，堪稱日照中心的藝術家，和志工聊起畫作特別有心得，眼神還閃閃發光。93歲的陳晚奶奶，最愛逛街血拚，到花圃市集採買當天，一下車就直奔花草區，展現「勇腳嬤」的實力，志工只能在後面追趕。台灣人壽「老友好友輕旅行」，每場主題均依據爺奶喜好量身打造，無論是到屏東美術館欣賞藝文之美，或到花圃市集「捻花惹草」、亦或到傳統市場採買生鮮蔬果及日常用品，雖然僅短短60分鐘，但對長輩來說，如同兒時要去遠足郊遊般滿心期待，不僅有長輩早早列好採買清單，有人特地鍛練身體希望能以最佳狀態出遊，輕旅行更成為長輩們聊天的熱門話題。

參與美術館輕旅行的台灣人壽志工張獻文開心分享，淑芬奶奶因無法久站久走，這次牽著她的手，陪她看畫聊天，也讓張獻文想起好久沒陪自己的奶奶散步，決定回去多多陪伴。而平常忙於工作的志工黃婷翊也分享，陪桂真奶奶挑選柑橘、採買乾貨，一路說說笑笑，就像陪自己的奶奶逛街一樣感覺很幸福。畢嘉士基金會表示，逛街買東西是許多人稀鬆平常的事，但對失智、行動不便的長輩卻是件不簡單的事，很感謝台灣人壽志工熱情參與行前特訓及課程，還花時間陪這些「老」朋友體驗不一樣的日常。

台灣人壽長期推動高齡公益，連續六年支持畢嘉士基金會「到宅沐浴」服務，完成屏東偏鄉失能長輩能尊嚴洗澡的心願，為鼓勵長輩多走出戶外，今（2022）年再攜手推動「一日輕旅行」，期能透過日常出遊的小確幸、青銀對話共創美好回憶，為高齡長輩身心健康盡一份心力。