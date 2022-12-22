霸王級寒流接二連三報到，冬天保暖防寒少不了電暖器等家電，當家裡插座不夠用時，延長線就成了便利小幫手。但內政部提醒，不是每種家電都都適合使用延長線，特別是寒冬常用的「高功率電器」如電暖器、吹風機和電磁爐，若不當使用，延長線恐升溫超過百度，引發電線走火只是時間早晚的問題。

內政部在臉書發文表示，民眾要分辨什麼是「高功率電器」，最簡單方法就是看這個電器能不能「即時產生熱能」，像是廚房裡的電鍋、烤箱、微波爐、氣炸鍋、快煮壺、洗碗機，以及房間裡的吹風機、電暖爐、熨斗等都是常見的高瓦數家電。

對家庭火災來說，最可怕的就是不知道「高功率電器不能使用延長線」，再加上使用沒有過載保護裝置、材質也不耐燃的「舊式延長線」，容易使溫度默默上升超過百度，引起電線走火只是時間問題。

文中還提到，最近寒流來襲，電暖器、吹風機和吃鍋必備的電磁爐等發熱小家電再次上場救援，民眾使用時必須將它們安插於獨立插座，只要知道這個小觀念，就能大大避免經常引起住宅火警的「電氣因素」。

最後提醒民眾購買延長線時，要選購有「商品安全標章」的產品，使用時勿綑綁電線，家裡延長線老舊趕快換新，才能避免火災發生。