響應新北市好日子愛心大平台，國際扶輪3490地區集結各區扶輪分社合力捐贈350袋物資及100包成人紙尿布，共計市值40萬元，幫助瑞芳、平溪、雙溪及貢寮等4區弱勢民眾，新北市社會局副局長許秀能代表市長侯友宜受贈，並回贈感謝牌。

國際扶輪3490地區總監陳汪全表示，扶輪社長期致力於社會公益服務，瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等偏區資源較薄弱，年關將屆，因此號召3490地區所屬各分社社友共襄盛舉，採買各項生活物資，如白米、醬油、奶粉、罐頭等，以及成人紙尿布，希望透過好日子愛心大平台和4區公所，將這些物資送到有需要的弱勢民眾，讓他們好過年。

扶輪社3490地區合力捐贈的物資袋內有各式民生用品。（新北市社會局提供）

許秀能表示，新北市有29行政區，面積是台北市的8倍，城鄉差距大，偏遠地區需要特別關心，非常感謝國際扶輪3490地區率各分社獻愛心、捐物資，這些關懷會透過瑞、平、雙、貢4公所，和社福中心社工，一起送給弱勢家戶。

許秀能說，除了扶輪社捐贈的物資袋，近日也有獅子會捐贈區里平安箱，市府也會準備平安袋，會在過年期間分別寄放在偏遠地區里長辦公處和各地派出所，以備弱勢家戶緊急之需。

雙溪區長藍瑞珉、貢寮區長鍾耀磊、瑞芳區公所主秘童冠璋和平溪區公所主秘簡純楚等亦參加捐贈儀式，感謝扶輪社的愛心。

新北市好日子愛心大平台，自2019年6月開辦至今，獲得各界捐贈，截至今年11月30日，合併捐物市值及捐款高達40億721萬9928元，有3600萬3514人次受惠。