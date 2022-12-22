食品通膨壓不住，國內餐飲業最近連環漲，超商二哥全家本周宣布調漲茶葉蛋價格，從每顆10元漲到13元，漲幅達3成，引發熱議。國內肉品暨飼料大廠卜蜂（1215）董事長鄭武樾22日表示，由於禽流感等因素，現在缺蛋問題是全球性，美國過去一年蛋價足足大漲226％，認為國內蛋價上漲有理！

鄭武樾今天說，最近禽流感蔓延全球，美國有40幾個州爆發禽流感，英國這一波禽流感撲殺大約5,000萬隻雞隻，鄰近的日本最近也有禽流感問題，所以現在缺雞、缺蛋已經不是只有台灣，而是全球性。

他解釋，各國爆發禽流感，下雞蛋的蛋雞進不來，只能靠老雞換羽，雞蛋的生產效率會下降。

另外是飼料部分，由於先前國際黃小玉大漲，進口成本增加，產品售價又沒辦法完全反應，導致原料與產品價格出現倒掛。目前國內飼料價格根本還沒法完全反應成本，這會造成雞農的養殖成本增加。

他說，現在全世界雞蛋缺得一塌糊塗，不是只有台灣，是全世界都缺。根據美國蛋業中心（Egg Industry Center’s）統計資料，今年10月生產端的雞蛋價格為每打2.07美元，比起去年同期足足上漲226％。

相較之下，今年台灣雞蛋價格漲了3波，產地價從3月每台斤36.5元，到7月升至42.5元，漲幅僅16.4％，而且10月每台斤還回降了2元。他認為國內蛋價上漲有理！不過他也坦承，由於政府要平抑物價，現階段國內蛋價「有漲不容易，要降不可能」。

由於蛋價居高不下，下游餐飲業者撐不住，國內超商二哥全家本周宣布年底將調漲茶葉蛋售價，一般茶葉蛋價格從原本每顆10元漲到13元，漲幅高達3成，另外限店販售的鼎王麻辣蛋售價也從每顆18元上調至20元。

除了全家，用蛋量很大的早餐店，以及麵攤、小吃攤等，現在要加1顆荷包蛋或魯蛋，價格從早期的5元、後來漲到10元，現在很多都已經漲到15元。