歲末年終各投資機構又開始進行市場大預測。展新投顧創辦人黃大展22日指出，明年行情在總經環境、貨幣政策混沌不明之下，仍會有一定的波動度，但會相較今年為低，因此建議投資人也無須過度保守，美股整年仍有正報酬的表現機會、新興股表現會優於全球股。

具21年投資研究資歷的黃大展，曾任野村投信機構法人部主管、復華投信債券研究處主管。連續三年都在年底針對機構法人客戶發表年度十大預測，由於準確率近七成，因此每年的金融市場大預測都吸引近百法人參加。

在最新發表的2023年趨勢展望會中，黃大展指出，雖然聯準會上周公布的經濟預期，明年仍將升息三碼，且年底前沒有降息機會，但明年下半年經濟有衰退風險，第四季時失業率有機會接近5％，通膨可能降至3％，年底前都有降息的可能，從鷹轉鴿的轉折也有助於提振市場風險追逐情緒。

他進一步解釋，由於經濟趨勢變化路徑難測，市場對於升息預期程度的敏感度也大幅拉升，美股2023年中雖有可能出現波段達13％跌幅的走勢，但在逐漸習慣高利率環境下，整體波動有機會較今年為低，在未確認聯準會轉鴿之前，建議投資人可以波段操作為優先。另外在今年表現亮眼的價值股，依然很有機會在明年持續升息景氣未明之下，因具防禦性的特質而表現繼續超越成長股。

在區域方面，新興市場在今年強勢美元和高通膨環境下表現受到壓抑，且美國對中國的制衡也將去全球化的風險拉升，但展望2023年，隨著新興市場有機會提早完成升息循環、通膨逐漸回落，美元也將不若今年強勢，新興股市在低評價優勢和經濟回溫之下有表現的機會。

在債市展望觀點，黃大展認為，目前公債利率已大幅反映經濟將嚴重衰退的前景，但在實體數據仍未快速惡化，明年首季持續升息，公債利率仍有上揚壓力，美國十年期公債利率有機會再度測試今年高點水位4.24％，但隨著2023年下半年美國失業率攀升，通膨持續降溫，有機會再回到3％至3.5％的區間。在公債利率不至於像今年猛烈上揚200基準點之下，具高殖利率特質的高收益債和新興市場債都有機會重回投資焦點。

針對2023年金融市場的十大預測：預測一：聯準會至少升息三碼以上預測二：聯準會至少降息一次預測三：S&P 500指數最大回測會超過13％預測四：S&P 500指數全年度為正報酬預測五：美國十年期公債利率年中會突破4.25％預測六：高收益債和新興市場政府債總報酬都可達5％預測七：價值股表現會優於成長股預測八：新興股表現會優於全球股預測九：新興市場貨幣指數會有正報酬預測十：整體加密貨幣市值在年底會低於一兆美元