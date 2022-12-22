以近水岸、純住宅聞名的「仁義重劃區」，因其生活環境清幽、單純且一橋之隔之交通便利性，成為近年買房置產熱門地區。由元利建設開發選地、樂樺建設規劃興建的「元利樂樺」，距重陽橋與中山高僅3分鐘，緊鄰運動型水岸綠畔，正對全聯福利中心，離塵不離城的慢活特性，深受重視生活品質的高端換屋族青睞。

人稠物穰的三重蘆洲，市中心人口密度與土地幾近飽和，商店接攘便利、卻造成街道質感與寧靜性不足，而仁義重劃區是以純住宅開發的重劃區，棋盤式新街廓、建築退縮、林蔭規範讓居住品質和傳統市區截然不同！此重劃區總面積約22.6公頃，以五華街一巷、仁義街143巷、環河北路、中山高速公路都市計畫分區線、仁愛街道路線為界，且僅規劃住宅區與公設用地，住宅區約占70%，公共設施占比則約30%，整體規劃為公園綠地、小學與道路，土地使用非常單純，這樣的居住環境放眼三重地區所屬難得珍稀。

仁義重劃區以純住宅為開發主軸，公園綠意、街角藝術形塑美好回家體驗。(圖/元利樂樺提供)

仁義重劃區更擁有交通利多，3分鐘可快速銜接重陽橋與中山高，15分鐘直達北士科、士林科教館、圓山花博等知名地標；銜接環河北路則可接往大同區民權西路及晴光市場，任意串聯台北市南京東路、忠孝東路及信義路等繁華路段，遨遊四方游刃有餘。此外，區內生活機能已逐漸完善，面積高達 550 坪的全聯旗艦店就位於仁義街上，散步可及仁義街商圈、自強路商圈、五華街商圈，且開車10分鐘還可抵達家樂福，生活採買無虞。

仁義重劃區近重陽橋、國道一號，對外交通極其便利。(圖/元利樂樺提供)

在地熱銷建案「元利樂樺」現場專案曾郁杰表示，已購客除了三重蘆洲在地的換屋二代，更多來自台北市的新世代家庭，從住商混合、密集度高的士林區、大同區，因一橋之隔、超值價格而首選「仁義重劃區」。由於「元利樂樺」正對全聯，等於是重劃區的機能核心，離塵不離城之下，兼具剛好的機能。

元利樂樺3D示意圖｜位於仁義街與元信一街角地，正對全聯、臨路開敞，兼具便捷與悠濶。(圖/元利樂樺提供)

此外，「元利樂樺」的高坪效格局，更是令許多買家在比過三重個案後，回頭指名選購的關鍵。曾郁杰指出，樂樺建設執行長吳麗瑾認為「首購不該將就」，因此延續擘劃豪宅的經驗，注入生活儀式感，將公設比控制在34%以內，保留最超值的室內使用坪數，格局更注重 「留白」規劃，像是設計大面開窗、3房格局規劃明廳與臥室均開窗等等，讓尺度有餘裕、營造開敞感，將豪宅轉為「好宅」觀念，讓中產客層也能擁有質感居所。

元利樂樺高坪效3房尺度合宜，保留大量開窗、營造明亮通透感，移植豪宅「留白」設計。(圖/元利樂樺提供)

「元利樂樺」樓層規劃為地上15層、地下5層，共有82戶住家、3戶店面；坪數規劃23~36坪的2至3房，採RC鋼筋混凝土結構，公設包含接待大廳及健身房等，預計2026年完工交屋。

元利樂樺

禮賓專線：(02) 2985-6688

接待中心：三重仁義街、元信一街口