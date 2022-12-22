新竹市代理市長陳章賢22日與市府推出市政專書《新竹夢想之地：一座城市的空間改造運動》，以圖文敘事分享8年「新竹經驗」。（陳育賢攝）

新竹市政府22日推出市政專書《新竹夢想之地：一座城市的空間改造運動》。（陳育賢攝）

新竹市政府與代理市長陳章賢22日共同推出市政專書《新竹夢想之地：一座城市的空間改造運動》，以圖文敘事分享8年「新竹經驗」，看見公共建設改造前後歷程，更收錄參與改造建築景觀團隊的珍貴設計手稿。

陳章賢今天率市府團隊在新竹市影像博物館 「或者光盒子」舉行新書發表會，並邀全台頂尖建築師團隊到場共襄盛舉，見證新竹市8年蛻變。

市府指出，《新竹夢想之地：一座城市的空間改造運動》是繼《新竹市 跳級生》後，講述新竹市空間改造成果的專書，依循《宏觀視野》紀錄片脈絡，述說新竹市空間改造運動背後核心價值與理念，全書由建築師眼中的「新」新竹揭開序幕，依改造亮點案例分類，包含進擊的公園、步行城市、微笑水岸、新校園運動及重大建設會報，分享城市改造的過程點滴。

陳章賢致詞時語帶哽咽表示，《新竹夢想之地》紀錄新竹市8年來建設成果，市府團隊在前市長林智堅帶領下，戰戰兢兢、不敢鬆懈，新竹市的改變是一群人共同努力打拚的成果。

他引述建築大師貝聿銘名言「看著建築物就能感受到1個地方的靈魂」，感謝許多優秀顧問、建築團隊加入，為新竹注入充滿質感的靈魂，讓這座偉大的城市優雅迷人、生生不息。

陳章賢也透過建設照片的前後鮮明對比，細數這8年完成的重要建設，如火車站地下道、隆恩圳、中央公園、新竹市立田徑場、新竹公園、新竹左岸、波光市集、青草湖、市立動物園、市立棒球場、馬偕兒童醫院、公道三等，獲國內外200多件大獎肯定，他再次感謝所有為新竹建設付出的每個人，期盼新竹的進步不會停歇。

天下雜誌共同執行長吳琬瑜表示，新竹市近8年開創台灣城市治理3件事，第1是新竹市相信本土台灣建築師專業、品味及能力；再來是市府團隊執行力強、相信專業；最後是擁有當代的品味與品質，創造世代共融的建設並與歷史呼應。政治只是一時，建築設計卻是1個世代，對下一代影響深遠，期許未來繼續發揚光大。

作為老新竹人的清華大學通識中心教授吳光庭教授則指出，「宜蘭經驗」歷經兩任市長、至少16年時間，「新竹經驗」卻在前市長林智堅任內8年完成，為台灣空間改造最有成效的城市，透過建設奠定新竹市未來發展基礎，一路走來並不容易，自己看了相當感動，更以新竹市感到光榮。

市政顧問、實踐大學建築設計學系主任王俊雄感觸深刻地說，用8年時間改變新竹就像個傳奇，不是1個人能用自己力量完成的事，而是一群人花了很多時間一起完成，透過專書來簡短地紀錄改造過程，政治紛擾會過去、建設會留下，過程比成果更重要，書一打開來，就有很多回憶湧出來。