轟-6K轟炸機

4艘俄羅斯軍艦航向東海，以加入中方海軍，好舉行為期1星期的軍演，而這顯示兩國與日俱增的戰略合作。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）21日報導，中俄軍演將在解放軍東部戰區的浙江外海舉行，而參加軍演的4艘俄艦分別是太平洋艦隊旗艦「瓦良格」號（Varyag）大型反潛飛彈巡洋艦、「沙波什尼科夫元帥」號（Marshal Shaposhnikov）護衛艦、「阿爾達爾」號和「完美」號（Sovershennyy）護衛艦。

另一方面，中方的轟-6K轟炸機和俄羅斯的圖（TU）-95轟炸機11月30日在日本附近的東海海域戰略巡航，後來還互相降落在彼此的領土。

中俄都認為，美國想要牽制它們，更重要的是，北京認為，北約（NATO）藉由加強與日本合作，在東亞擴張時會破壞穩定。俄羅斯在聲明中說，中俄軍演將包括聯合對空中目標發射飛彈與砲火、對海上目標發射砲火，並藉由實彈演習，演練聯合反潛行動。

中俄展開海上「聯合軍演」！歷年來「最近台灣」的一次

解放軍海軍新聞發言人高秀成大校說，中俄這次軍演時間為12月21—27日，課題為「聯合維護海上安全」，設置聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛等科目，目的在於展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

由於日本周一公布國家新安保戰略，並與台灣愈走愈近，激怒北京，解放軍轟-6K/J轟炸機19日飛越宮古海峽。分析指出，解放軍的目的可能在演練對美國航母戰鬥群發射反艦飛彈，還有練習以巡弋飛彈攻擊關島。此外，這些轟炸機從宮古海峽進入太平洋，也能讓它們攻擊美國在關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。

而射程超過2000公里的長劍-20空射巡弋飛彈，還有射程介於1000—1500公里的鷹擊-21反艦飛彈都可能用來達到這些目的。這是繼5、6月後，轟-6K/J轟炸機今年第3次飛越宮古海峽。