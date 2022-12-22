一名女網友抱怨新任職的公司整天用監視器觀察員工，她工作做完滑手機、超過午休時間還趴在桌上，就遭總經理約談說要記警告，總經理說「妳的一言一行都被監視器後面的人監看」，她抱怨自己像是犯人；文章曝光，其他網友卻說本來就該遵守公司規定，「偷懶被抓還理直氣壯」、「根本是你要自己先反省」。

該女網友在Dcard發文，她日前到一間新公司任職一個半月，發現公司主管會透過監視器觀察員工的一舉一動，日前她被總經理找去約談，對方要求她上班時不能滑手機，午休只能睡到下午1點，總經理當場問她為何超過時間還趴著，某次她超過休息時間回公司，就被總經理說要記警告。

總經理對她說「你的一言一行、一舉一動都被監視器後面的人監看」，她則說事情做完了，覺得累就滑一下手機，強調自己又不是一天8小時都在滑手機，認為公司把她向對待犯人般監控，用餐時間像是受刑人放風，她覺得毫無自由，但因為缺錢只能硬著頭皮繼續做，「可憐的我被資本主義催殘」。

其他網友則認為原PO的行為確實失妥，留言「你領公司的錢就是要休息完準時出現在崗位上啊，而且上班時間不能玩手機也不能說公司有錯」、「監視器部分是比較誇張啦，但滑手機和午休睡過頭根本是你要自己先反省」、「原PO根本沒有想聽大家的意見，只想來討拍，偷懶被抓還理直氣壯」、「遲到滑手機，你當還在大學生喔，不用監視器，站起來眼睛一掃就很明顯了」。