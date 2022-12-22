這兩年疫情改變民眾許多生活常規，連圖書館借閱需求部分也從紙本轉為線上電子書，高市圖數位閱讀平台及雲端書庫借閱量倍增，為了永續照顧廣大市民及提供弱勢族群免費借閱，今年起滾動式調整電子書服務與豐富電子書書庫，開闢線上「HyRead Ebook」及「台灣雲端書庫@高雄」雙平台，提供超過12萬冊，就算在疫情期間，讀者仍可以在無接觸下享受閱讀服務。

中鋼保全贊助河堤圖書分館喜閱網專區(高雄市文化局提供)

書香贊助禮品越來越豐富。(高雄市文化局提供)

仁寶電腦支持偏鄉圖書館走讀活動(高雄市文化局提供)

高雄市立圖書館致力推動閱讀平權理念，發展多樣化閱讀活動，全面性照顧各年齡層、各族群需求，組織轉型行政法人化後更積極串聯民間資源，與企業界、基金會、社團攜手閱讀永續、社會公益亮光，企業ESG在高市圖開枝散葉，力量越發強大，累積參與城市閱讀公益推廣的企業達上百家。高市圖代理館長林奕成表示，高市圖創公共圖書館之先，2022年起透過圖書館網頁結合城市閱讀、社會公益、企業責任3大面向，提供讀者優質永續的數位閱讀服務，陸續爭取聯邦銀行、陳啟川文教基金會、華立電子、興勤教育基金會、台灣中油煉製事業部、隆大營建、冠瑞特裝車工業、同德投資等企業，支持線上閱讀資源平台計劃，提供後疫情時代市民更完善優質的數位閱讀服務。

隆大營建獨家多年贊助台灣原創繪本專區(高雄市文化局提供)

「喜閱網」是高雄市政府推廣國小階段閱讀教育所設置的閱讀網站，該網站推薦閱讀書單及閱讀闖關題目測驗機制，讓國小學童依照自身程度閱讀完書籍並作答，藉此提升學生閱讀力與識字量。喜閱網書單每年推薦60本書籍，自102年度至累積至今，已有650本書目；但因全高雄市國小學生借閱需求量大，各分館有關「喜閱網」書籍供不應求，尤其是寒暑假的作業規定，經常有家長及學生反映:「希望能多添購幾套喜閱網課外讀物書籍館藏」。

在38行政區、60間圖書分館增設企業冠名認養「喜閱網專區」以及擴充「喜閱網@高市圖」電子書平台複本數，可以有效滿足讀者需求，以今年暑假期間數據分析，單月借閱數破萬冊，顯見線上閱讀對於親子而言有極大的需求。響應「喜閱知天下、喜閱通古今」喜閱網專區冠名單位，分別為透南風教育基金會秉持「推動本土文化教育、培養研究人才」宗旨，認養六龜圖書分館；隆大營建持續認養市圖總館台灣原創繪本專區及新興閱覽室，滿足學童課外讀本借閱需求；華友聯集團以友善鄰里、教育深耕出發，認養新建案左營圖書分館；中鋼保全落實在地經營、實現共好社區生活圈，認養河堤圖書分館。

國內筆電與手機製造大廠仁寶電腦，關懷偏鄉閱讀資源，挹注內門、彌陀、阿蓮及田寮分館地區的學童地方學文化之旅體驗，落實城鄉閱讀平權。賀鐵企業長期關心城市文化平權及閱讀活動，支持圖書館購書及館務營運，長期關注藝文閱讀活動的搭建公部門與民間企業攜手共創城市閱讀願景的最佳園地。

另外，每年暑假的「開卷書香集點送好禮」活動，今年連結義大遊樂世界、義大皇家酒店、高雄福華飯店、湯姆熊樂園、太魯閣草衙道、家樂福、帕莎蒂娜、打狗餅舖、台灣中油高雄事業部等通路禮品，擴大圖書館與異業互利共好面向，每年多增加一些吸睛亮點，果然提升讀者入館人次以及書籍借閱量，每項禮品的兌換率都有85%以上，足見讀者熱烈響應此項活動。

連續2年參與「開卷書香集點送好禮」 張小姐開心地說:「高市圖真的很貼心，鼓勵書香閱讀外，也顧及讀者生活樂趣，而且禮物都很實用﹗」為了鼓勵市民朋友使用圖書館資源，不僅讓讀者借到最新暢銷書，而且多借多讀還有小禮物的驚喜。