苗栗縣通霄鎮2名國中生疑似在校內發生糾紛衝突，其中1人心生怨懟，請來陳姓男子等5人堵人，除言語霸凌、拍打後腦杓，並將過程拍成影片，還將被害學生載到海水浴場丟包，警方22日在網路發現該霸凌影片，循線找到陳男等5人，全案將依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

根據了解，被害學生小明（化名）跟同學昨天21日在班上有糾紛衝突，小明同學氣不過，竟聯絡陳男等5名校外人士，趁小明下課時圍堵他，並將小明載到通霄海水域場談判，過程中陳男不斷以言語霸凌、拍打小明頭部，其餘同夥則旁觀拍下影片。

陳男在霸凌完小明後，甚至故意把他丟在現場，使得小明心生畏懼，只好請家人接送回去。整起事件並無報案紀錄，但陳男拍攝的影片在網路流傳，苗栗通霄警分局今天早上也發現該段影片，通霄警分局偵查隊及通霄派出所組成專案小組，除前往校方了解始末，也將陳男等5人全數帶回詢問，並依法將他們送辦。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。