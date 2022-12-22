第22屆公共工程金質獎於22日頒獎，新北市水利局委託營建署辦理「新店地區汙水下水道系統」獲得水利類特優，是汙水下水道工程首次榮獲金質獎特優，另高灘地工程管理處辦理「新海人工濕地」獲得公共設施維護管理獎優等，顯示新北市在公共設施維護管理上著有成效。

新北市水利局表示，新店二期二標汙水工程為降低北宜路邊坡及原水隧道崩塌風險，使用全國最長三曲線共483公尺地下管線推進，推進過程遭遇上方地錨區及下方管徑3200mm自來水原水隧道，運用新科技「時間域電磁法」探測技術確認各設施平面及垂直位置後，在不到2米寬空間將管徑1米寬汙水幹管推進穿越，最小間距僅37公分，順利貫通管線達成不可能的任務，是個超高難度工程。

水利局說，在過去金質獎中，汙水工程總是受限為地下管線工程，相較其他工程較無法受到委員青睞，這次與營建署通力合作，將這「看不見的工程」推上「工程界奧斯卡獎」的公共工程金質獎殿堂。

施工人員揮汗奮力在暗無天日及髒亂惡臭的地底下，為都市環境努力著。（新北市水利局提供）

水利局長宋德仁表示，感謝內政部營建署補助新北汙水建設經費及代辦工程，汙水下水道工程昂貴，又是「看不見的政績」，很多縣市未必有心想做。為永續發展，新北市目前已達成4年接管25萬戶及累積接管超過117萬戶目標，締造無法超越的全國第一紀錄。

宋德仁表示，最辛苦是施工人員揮汗奮力在暗無天日及髒亂惡臭的地底下，為都市環境努力著，還有支持汙水建設及用戶接管的市民，才能帶來住家環境衛生及市容景觀的改變。

另新海人工濕地榮獲優等獎殊榮，每天可處理最多15000CMD約6萬人生活汙水，將原本河濱滿布垃圾的荒地變成具有水質淨化功能的除汙型濕地，今年持續觀察到200多種動植物棲息利用，例如二級保育類彩鷸、黑翅鳶及三級保育類的紅尾伯勞、八哥，未來仍持續營造友善生態之水域環境，以期望達成人與自然的雙贏局面。