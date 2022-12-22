台南市議會第3屆第15次臨時會今天進行三讀議案二、三讀及審議各項提案，市長黃偉哲率各局處首長出席大會，明年度總預算案1025億7000餘萬元，順利完成三讀，連同附屬單位預算僅小刪1300多萬元，刪減比率僅0.01％，對於總預算順利通過，黃偉哲也感謝議會支持。

今天大會由議長郭信良主持，市長黃偉哲、祕書長方進呈率各局處首長列席，大會進行報告事項、三讀議案第二、三讀會、審議各項提案及臨時動議等議程。

台南市112年度總預算案，編列歲入預算980億餘元，歲出預算1025億餘元，歲入歲出差短45億餘元，差短部分擬以舉借同額借款支應。

市議會臨時會今天上午通過總預算案二、三讀，歲入部分未刪半毛錢，歲入則刪減1210萬元，另附屬單位預算公益彩券盈餘分配基金刪減137萬餘元，刪減數占總預算歲出預算約0.01％，比去年歲出刪減5000多萬元，歲入刪減1600萬餘元，大幅減少，總預算在刪減後，歲出部分為1025億6000萬餘元。

至於外界相當關心的65歲以上老人健保福利津貼補助，依政黨黨團協商及程序委員會審查結果，大會做成「今年、明年不排富，另113年至115年逐年編列全部金額，且比照其他五都採有條件排富」的附帶決議。