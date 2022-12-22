台南市警3分局安順所員警21日中午執勤時，在培安路上發現1輛轎車闖紅燈，警方吹哨攔查，該車劉姓駕駛卻加速逃逸，警方通報支援緊追700公尺，劉男座車在穿梭巷弄後，撞上一間保生大帝廟宇的金爐，遭警方活逮，原來是車上有11包海洛因毒品，驗尿還呈陽性反應，警方直言嫌犯是人神共憤！

42歲劉男駕車行經台南市安南區培安路，見到警車在旁，突然闖紅燈疾駛而去，警員見他當警車前違規，立刻吹哨示意停車，劉男仍加速逃逸，警員隨即呼救支援追捕。

劉男在警用機車與巡邏車圍捕下，一路穿梭小巷欲甩掉警車，卻在鑽出巷弄後失控，車輛一頭撞上南路寮保鎮宮廣場的金爐，方向盤的安全氣囊爆開，後方巡邏車正好趕到堵住退路，他見進退不得，只能乖乖下車就逮。

警方正納悶劉男為何因闖紅燈就跑給警追，隨後在車上尋獲海洛因11包，共43公克，帶回警所驗尿呈陽性，才知道他攜毒駕車。

南路寮保安宮供奉保生大帝，是掌管醫藥的神明，警方見他駕車逃逸卻撞上金爐，直言劉男是「人神共憤」，是神明助警一臂之力將他擒住。全案依毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並溯源追查毒品來源。