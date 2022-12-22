通膨、升息、俄烏戰爭與中美爭霸四大灰天鵝驚嚇，股債雙殺讓投資績效經歷20年來未曾見過的急遽縮水，凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄指出，2022年年底四大利空已略見轉機，聯準會明年第一季開始可能降為每次只升1碼；第二季終止升息，而終端利率可能在5.00％到5.25％之間。

凱基銀行透過四大利空解析，面對充滿挑戰的2023年全球金融市場，建議投資人「股債平衡」、「汰弱留強」、「投資未來」三大投資策略，在投資配置上採取「股債平衡」，投資組合內，債券標的選擇宜「汰弱留強」，減碼信用風險可能拉升的非投資級債及新興市場債，加碼已具價格韌性的公債與投資級債；在股票佈局上，則可考慮「投資未來」，即趁股價修正到低檔，分批介入電動車零組件、再生能源、精準醫療等具生活未來性的產業。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄指出，2022年年底四大利空已略見轉機，包括11月份美國消費者物價年增率7.1％低於前值的7.7％；核心消費者物價年增率6.0％也低於前值6.3％，顯現美國通膨大幅度下降，鷹派升息似乎見到成效。另外，因為物價漲勢有所趨緩，且製造業景氣似也同步下降，預期升息幅度將趨緩。

在國際情勢方面，烏克蘭反攻有成，收復頓內茨克大部分地區，美國呼籲烏克蘭見好就收，與俄羅斯展開談判。另外，美中爭霸初見和談曙光，縱使美國晶片法案過關，對中國半導體業發動加碼緊縮措施，但G20兩國元首的場邊會談，為明年即將展開兩國高階官員及經貿對談帶來期望。

綜觀上述，國際間風險性資產受到鼓舞，11月整月MSCI世界指數約漲4.5％，10年期美國公債殖利率下滑31.3個基本點，呈現股債同漲。而美元指數貶值4.22％，也反映非美貨幣升值，資金簇擁新興國家股市，MSCI新興市場指數漲幅約達12.3％。

迎接2023年，凱基銀行預估投資市場將面臨幾項挑戰，第一為等待景氣落底訊號，美歐經歷一波急速升息，2023年可能在第二季之後陸續面臨經濟衰退，不論是衰退期幅度、長度及何時復甦都將考驗市場耐受度。第二為聯準會採取暫停升息還是緩升息的貨幣政策，目前市場預期聯準會2023年第一季不論是先升兩碼、再升一碼結束，或是兩次各升一碼後結束，共識傾向認為第二季將暫停升息，以待檢視貨幣政策的緊縮效果，但也不排除屆時若物價下降速度或勞動市場緊俏放緩情形不如預期時，聯準會也可能在第二季開始走向每季升息一碼的緩升息。

展望2023年，挑戰雖多，不必悲觀，但也不能樂觀過頭。凱基銀行建議投資組合內，債券標的選擇宜「汰弱留強」，減碼信用風險可能拉升的非投資級債及新興市場債，而加碼已具價格韌性的公債與投資級債。至於股票的佈建上可以考慮「投資未來」，即趁股價修正到低檔，分批介入電動車零組件、再生能源、精準醫療等具生活未來性的產業。