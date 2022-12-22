沉寂了近三年的海外旅遊市場隨著國門解封逐步恢復，自由行更是目前最受歡迎的旅遊形式，住宿飯店的選擇則是自由行旅客旅程中的核心。AsiaYo針對目前站內訂單及會員需求進行調查，發現目前亞洲自由行旅客最重視飯店的設計及獨特體驗，而「Boutique Hotel」（網美／精品旅館）更是在站內熱門排名超越星級酒店，成為亞洲旅遊最新的趨勢之一。

AsiaYo在解封之初深入佈局日韓泰海外旅宿市場，其中泰國為亞洲的文創時尚之都，在此區域收羅了超越百間房源，以Boutique Hotel為泰國區域的發展核心，讓喜愛潮流的旅客有最時髦的選擇。

Boutique Hotel一詞源於法文中精品店的意涵，不同於星級飯店的連鎖複製大規模，更著重在小而精緻、獨特的設計風格、時尚且創新，隨著Instagram等社群媒體的興起帶動網美旅遊熱潮，這類旅宿近年來也在旅遊市場上越來越火熱。

AsiaYo針對會員進行調查發現，疫情後旅客最重視旅宿的獨特性、設計感、網路聲量，能帶來不同以往的住宿體驗，觀察近期站內搜尋排行，Boutique Hotel的類型搜尋度更首度超越了星級酒店，並且很多人會由社群平台上的分享決定旅宿選擇，可見在數位社群時代下旅宿市場有了不同的趨勢。

AsiaYo目前房源的版圖已亞洲為主，致力打造最懂你的亞洲訂房網，而泰國是目前亞洲前三大熱門旅遊勝地，首都曼谷更是亞洲文創產業的核心基地，AsiaYo在曼谷精選了超越百間旅宿，更是以Boutique Hotel類型物件為開發核心。