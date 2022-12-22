在消費者信心上升之下，美股隔夜明顯揚升，反映中概股的那斯達克金龍中國指數也大漲3.7%，為市場造好。

此外，儘管市場持續擔心中國的新冠傳染病，人民幣在周四微升，為6.9828人民幣。中國官媒在周三表示，中國將抓住時機，實施政策措施，支援經濟，力爭在2023年初實現成長增速。

周四香港恆生指數開高走高，收漲518.73點或2.71%，為19679.22點，為連二漲。國企股(H股)收漲216.14點或3.33%，為6716.32點。

重磅的騰訊升4.1%，阿里巴巴升4.1%，小米升4.4%，美團升6.9%。

內房股走高，融信中國升11%，龍湖升2.5%，正榮地產升5.9%。中國證監會強調，將大力支持房地產市場平穩發展；落實房企債券融資政策，允許符合條件的房企「借殼」已上市的房企。

內需的餐飲股也上漲；呷哺呷哺升15.7%，九毛九升6.3%，海底撈升7.6%，翠華控股升6.7%。

小鵬汽車升11.2%；該公司公告，已獲准發行148.54萬股A類普通股。

長實集團升2.8%；該集團以較便宜的87億港元得標，獲得啟德區的商業用地，低於市場預估的113億至146億港元。