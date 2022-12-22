台南市陳姓男子2月透過網路發文，自稱能幫人調整靈異體質，吸引一名欲改善敏感體質的女子上門，他卻藉密室授課時猥褻對方，女信徒6月在家人勸說下醒悟，向警方提告妨害性自主並向台南市社會局申訴性騷擾，10月性騷擾案成立，台南地檢署亦提起公訴，女方近日揭發陳男惡行，陳男至截稿為止未接求證電話。

43歲陳姓男子已婚並育有一女，之前以外送為業，2月透過DCARD發文，自稱可藉打坐調氣，改善靈異體質，並具有練符能力，可隔空視訊接受問事，吸引正逢運勢低潮想求助的網友上門。

台南市一名女子因自小有敏感體質，易聽信神力法術之事，經過網路聊天，竟對陳男所言信以為真，恭稱對方「陳老師」，並在其說服下，多次拋開男友，單獨前往上課，甚至將母親與姐姐等家人都介紹給陳男。

陳男見女方對己深信不疑，以調氣為由出現肢體碰觸，包括摸頭、手，更胡謅早已熟識女方靈魂，要求納女信徒為妾。陳男4月初再約女信徒到家中打坐，在神壇中趁女子轉身背對時，2度從後方環抱胸部，遭女信徒抗拒掙脫。

女信徒提出妨害性自主案的台南地檢署起訴書。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

該名女信徒的男友擔心她沉迷對方話術，在網路上找到揭發陳男為神棍的柯姓男子，公開在網路抨擊陳男是騙財騙色的神棍，陳男反惱羞成怒約戰柯男，另要求女信徒以「自身見證」代為提告。

女信徒5月中在哥哥苦勸下醒悟，與陳男斷絕往來， 6月到警局提告妨害性自主，並向台南市社會局申訴，揭發陳男涉嫌性騷擾與猥褻。

女信徒向陳男質疑其言行不檢，陳男以「隨便啦」回答。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市社會局受理後，10月申訴成立，台南地檢署10月同時提起公訴。女信徒見陳男仍持續在網路上約女網友打坐練氣，擔心還有人受騙，近日出面向媒體揭發陳男神棍惡行，並將此事告知陳男住處當地里長，該里長表示已多次前往察看男方住處，一直大門深鎖，似乎無人在家。陳男至截稿為止，並未回覆記者求證電話。