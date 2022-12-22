長榮（2603）今（22）日在證交所舉行重大訊息說明記者會，總經理謝惠全表示，看好長陽開發公司長年營運獲利且穩定配息，斥資新台幣4.5億元向長榮國際取得長陽開發10％股權，長榮海運持有長陽開發比率將達到50％，本次股權交易案主要考量長陽開發主營收入為桃園市精華地段的商場租金，且其長年營運獲利及配息穩定，增加持股未來亦可享其下不動產增值效益。

另長榮因應業務需求，以新台幣47.43億元向長榮國際買下南崁地區海運大樓及企業大樓，供辦公室長期營運所需。

謝惠全表示，海運大樓及企業大樓位處於南崁地區且為長榮海運長期向長榮國際租賃，評估其地理位置良好且符合公司長期營運處所規劃所需，亦能節省租金並享有資產增值益處，因此今日經董事會決議向長榮國際買下南崁地區辦公大樓。

長榮海運也代子公司長榮亞洲說明，基於綜合考量整體貨量需求，斥資美金1,295.44萬元，向長榮海運新加坡公司取得6,171只貨櫃，該批貨櫃取得成本與櫃型等皆符合營運需求。

長榮亞洲考量未來船舶將陸續交船營運，並規劃自營新加坡代理業務，故以新幣4,300 萬元就原址向長榮海運新加坡公司取得Southpoint 12樓整層辦公室，以符合持續擴大之營運規模與人力需求。

長榮表示，上述資產交易案係依據長榮海運或其子公司長榮亞洲取得或處分資產處理程序辦理，相關評估與作業程序皆符合主管機關法令規定，並經董事會決議通過。