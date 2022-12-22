和泰集團關注台灣在地需求，發起「原夢國家隊」公益計畫，號召集團各事業體系一起加入，整合集團資源長期支持新竹縣尖石鄉嘉興國小及新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團，寫下集團公益事業美好一頁。嘉興國小及桃山國小均為歷史悠久、朝氣蓬勃、富有旺盛生命力的泰雅族原住民小學，合唱團的成立除了讓小朋友嘹亮動人的歌聲得以被更多人聽見，更是守護孩子成長茁壯的重要臂膀。

和泰集團「原夢國家隊」希望具有天賦及才華的泰雅族兒童合唱團，能在成長、吸收新知的時期，接觸各種不同職業和環境，開拓小朋友的視野及增加對職業的想像；同時運用集團資源讓合唱團登上「原夢舞台」，讓台灣最純淨宏亮的天籟童聲，傳遍各地，綻放出自信光芒。

和泰集團「原夢國家隊」公益計畫，不僅提供經費及物資贊助嘉興國小及桃山國小合唱團，更在與校長、老師們深談後，了解師長們渴望給孩子們成長路上更廣闊的視野，特別打造「兩天一夜和泰職涯體驗營」，透過現場參訪的方式，帶小朋友看見汽車產業多元豐富的職業，像銷售業代、維修技師、客服人員等，也拜訪了TOYOTA、Lexus、HINO不同品牌的營業據點；和泰集團志工們更是熱情投入，以達人分享方式介紹自身精彩工作內容，像人力資源、人才發展、公關企劃、販賣行銷等企劃類型工作，孩子們得以看見樂在工作的自信與成就；舉辦「和泰Home爸媽寄宿家庭」活動，讓來自山上的孩子們體驗不一樣的都市家庭生活。為成長路上帶來更多不同的視野，灑下夢想的種子，啟發對人生更寬廣的憧憬與想像。

和泰集團「原夢國家隊」公益計畫整合集團各事業體系一起為合唱團提供豐富表演舞台，透過不同的「原夢舞台」累積實戰經驗，像是TOYOTA TV節目錄影、HINO家庭日活動、國都汽車Lexus音樂會及桃苗汽車Lexus營業據點演出等，除了讓孩子們展現天賦長才更累積自信心及成就感，提高嘉興國小及桃山國小合唱團的能見度，擴大正向影響力，同時，也讓屬於台灣美麗動人的歌聲，讓更多人聽見。

和泰將持續陪伴嘉興國小及桃山國小合唱團，希望在長期的公益投入下，孩子們在成長路上有更多不一樣的體驗跟機會，擁有飛得更高的勇氣，如TOYOTA贊助選手舉重女神-郭婞淳親訪學校鼓勵小朋友所說：「堅持信念，不輕言放棄、夢有多大，舞台就有多大」，幫助每位有天賦及才華的小朋友能夠懷抱夢想，持續綻放光芒，邁向更遼闊的世界。