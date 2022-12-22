這樣的薪資條件真的有辦法成家立業嗎？一名月薪2.8萬的女網友表示，她和老公的薪水再加上育兒津貼，每月大約有7萬多元入帳，不過房貸月繳2萬元，且孩子只有2個月大，因此她想知道，這樣的情況究竟能否存到錢？貼文一出，讓許多網友感到訝異，甚至有人直呼「只能給你一個Respect」。

一名住在高雄的女網友在論壇《Dcard》發文表示，自己今年35歲，月薪僅有2.8萬，而老公的月收約3.5萬至4萬左右，意外出生的孩子目前2個多月大，固定會領5千元育嬰津貼，全家每月大概進帳7.3萬元，其中有2萬元要繳房貸，她好奇：「這樣可以存到錢嗎？」

貼文曝光後，引來許多網友留言，「我只能給妳一個Respect」、「我覺得很慘，薪水這樣為什麼硬要買房呢，你們這樣只要其中一個人失業，房子立刻被法拍」、「拜託！不要生小孩」、「不是啊，你的家庭你在生活的，存不存得到會不知道？」、「可以，削減不必要的開支，還有三餐縮減成兩餐，還是可以存的」。

事後，原PO也在貼文中補充，買房的100萬頭期款是用她婚錢的存款支付的，孩子平時由娘家幫忙照顧，有親友熱情贊助尿布，奶粉錢大約每月2千多元。而自己每天只吃2餐，其中晚餐在娘家處理，每月2萬元的房貸包含水電跟管理費，夫妻的電話、網路費共1600元左右，保險費月繳4千多，目前存款加上外幣儲蓄險約有50萬元左右。