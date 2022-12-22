週日（25日）耶誕節即將到來，是東正教稱耶穌降生節，也是基督教紀念耶稣降生的節日，小孟老師在臉書粉專點名5星座，牡羊座、雙魚座、射手座、獅子座、金牛座在耶誕節這天運勢超級旺，其中金牛座在工作上因努力不懈的精神，受到老闆賞識，而有升職加薪的機會。

▍第五名 牡羊座

牡羊座在耶誕前夕工作與財運上非常積極進取，且不怕麻煩，並會想辦法拓展自己賺錢的機會跟領域，所以財運算是良好再加個人努力而有好成績，但在投資理財上需要特別謹慎，若要投資不動產可考慮，會看到不錯的物件，也易遇到貴人，或事業更上一層樓的新契機，建議有機會多認識新朋友，也可多聊天相處，會有好運氣。

▍第四名 雙魚座

雙魚座在耶誕節的好運來自過去有替自己儲蓄的習慣，或投資儲蓄相關的項目，過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利，工作上只要好好努力表現，正財運將會有好的收穫，在耶誕節這天適合做新的目標規畫，會有好的轉職機會出現，或經營副業準備斜槓人生，都將會有好收入。

▍第三名 射手座

射手座在耶誕節會有一種煥然一新的感覺，過去煩躁的事情會漸漸告一段落，若有想轉換跑道的人也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息，或是工作上會有被挖角的可能，而在投資方面，過去做的投資會有好回報，而在耶誕節也會看到不錯的投資項目，可以謹慎投資，有機會賺到錢，耶誕期間可放寬心，財富好運已開始向他們聚集過來了。

▍第二名 獅子座

獅子座在耶誕期間工作運勢超級旺，也因為他們越來越堅強，所以在工作上能發揮領袖氣質，並領導大家往前邁進，而對於過去太過頹廢的他們來說，現在運勢好轉也自然想重新振作，在開拓財源這塊能展現勢在必得的決心，也因努力積極掌握好機會，讓老闆看在眼裡，也願意給更好的資源，可說是努力就有回報，若前幾個月已認真打拼，在耶誕節到來時會有心滿意足的好運氣。

▍第一名 金牛座

金牛座家庭財運超級旺，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或收到家人贈與的昂貴禮物，另外因他們勇往直前努力不懈，在工作上若做業務的人會有好成績，不受外界影響，雖壓力大但因為特別認真的個性，所以就算公司有什麼問題，老闆不會找麻煩，可說是很得老闆與主管賞識，甚至有加薪的機會。在投資方面因穩定操作，也懂得避開風險，屬於穩穩賺的類型。