美國對中國祭出新一輪晶片管制措施，更聯合盟友齊力封鎖，對中國半導體產業發展造成衝擊，根據中國公布的海關數據，中國11月半導體製造設備採購量年減逾40％，創下2年多以來最低水平。

美國財經媒體報導，中國11月進口價值23億美元（折合約710億元台幣）的半導體製造設備，與去年同期相比，減少40％以上，創2020年5月以來最低。11月中國從美國、日本和荷蘭在內的6個主要供應國的進口占比，均以兩位數的速度下降。

報導指出，日本和荷蘭可能很快加入美國的行列，對中方購買晶片製造設備祭出更嚴厲的管制。雖然中國向世界貿易組織(WTO)提起貿易爭端，但WTO功能不彰，可能須費時好幾年。

經濟學人智庫（EIU）則以「中國面對美國主導的晶片出口限制的選擇有限」為題撰文指出，美國商務部本月15日再將36家中國公司列入黑名單，包括中國最大記憶晶片製造商長江存儲等都被納入實體清單，此舉有效地切斷了中國獲得美國晶片技術的機會，預估中國短期內無法對美國的最新法規做出有效回應。

不過中國積極發展本土晶片產業，傳出正研擬提供晶片業超過1兆人民幣（折合約4.4兆台幣）的補助計畫，另根據華爾街日報報導，中國晶片正出現新一波IPO（首次公開募股）熱潮，籌資規模幾乎是2021年的三倍，因為投資人相信中國計畫長期發展半導體業。