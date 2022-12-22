國立花蓮女中校內有棵日據時期種植的肖楠老樹，2005年時遭龍王颱風吹虐，身軀已近斷折，近年更因罹病逐漸腐朽枯萎，令師生心疼不已，所幸在花蓮縣政府耗資近30萬元「醫藥費」下，校方本月已委託專業養護團隊替老樹進行外科手術，利用根部及樹皮嫁接等方式，讓肖楠老樹再現生機。
花蓮女中成立於1927年，前身為「花蓮港廳立花蓮港高等女學校」，當時學生以日籍為主，台籍者僅佔百分之一，1945年台灣光復後，奉令改名為「花蓮女子學校」，隔年2月改名為「台灣省立花蓮女子中學」，直到2000年2月，校方因應精省，正式改制為「國立花蓮女子高級中學」。
花女校內有棵日據時期就種植在校園的肖楠老樹，不僅樹型優美，樹冠幅度廣闊，樹圍更達250公分，且樹高8公尺，其高大挺秀的樣貌，是每位師生心中的美好回憶，怎料2005年9月25日被龍王颱風摧殘，身軀幾近斷折，近年又因罹病枯萎，健康狀況每況愈下。
花蓮縣府得知花女肖楠老樹狀況後，便挹注近30萬元經費協助校方搶救老樹，校方則於本月委請蓮躍景觀設計公司團隊，替老樹進行大型外科手術，將腐朽部分清除乾淨後，使用先進的根部及樹皮嫁接，讓老樹樹根及樹皮得以輸送足夠水分及養分到樹葉，並持續投藥、殺菌和施肥，盼能藉此讓老樹早日康復。
花女校長詹滿福表示，肖楠老樹陪伴所有曾就讀花女的學子們，承載著全校師生及畢業校友的共同回憶，如無法救治將成大家心中的遺憾，希望它能透過治療逐漸恢復健康，繼續陪伴一屆又一屆的學生畢業。
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