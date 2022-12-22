花蓮女中委請蓮躍景觀設計公司替校內的肖楠老樹清除樹身及樹幹腐朽部分。（花蓮女中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮女中委請蓮躍景觀設計公司替校內的肖楠老樹噴藥消毒。（花蓮女中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮女中委請蓮躍景觀設計公司替校內的肖楠老樹進行樹皮及樹根嫁接，協助吸收養分和水分。（花蓮女中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮女中校內的肖楠老樹2005年時遭龍王颱風吹虐，身軀已近斷折，近年更因罹病逐漸腐朽枯萎，令師生心疼不已；圖為老樹外科手術前的樣貌。（花蓮女中提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立花蓮女中校內有棵日據時期種植的肖楠老樹，2005年時遭龍王颱風吹虐，身軀已近斷折，近年更因罹病逐漸腐朽枯萎，令師生心疼不已，所幸在花蓮縣政府耗資近30萬元「醫藥費」下，校方本月已委託專業養護團隊替老樹進行外科手術，利用根部及樹皮嫁接等方式，讓肖楠老樹再現生機。

花蓮女中成立於1927年，前身為「花蓮港廳立花蓮港高等女學校」，當時學生以日籍為主，台籍者僅佔百分之一，1945年台灣光復後，奉令改名為「花蓮女子學校」，隔年2月改名為「台灣省立花蓮女子中學」，直到2000年2月，校方因應精省，正式改制為「國立花蓮女子高級中學」。

花女校內有棵日據時期就種植在校園的肖楠老樹，不僅樹型優美，樹冠幅度廣闊，樹圍更達250公分，且樹高8公尺，其高大挺秀的樣貌，是每位師生心中的美好回憶，怎料2005年9月25日被龍王颱風摧殘，身軀幾近斷折，近年又因罹病枯萎，健康狀況每況愈下。

花蓮縣府得知花女肖楠老樹狀況後，便挹注近30萬元經費協助校方搶救老樹，校方則於本月委請蓮躍景觀設計公司團隊，替老樹進行大型外科手術，將腐朽部分清除乾淨後，使用先進的根部及樹皮嫁接，讓老樹樹根及樹皮得以輸送足夠水分及養分到樹葉，並持續投藥、殺菌和施肥，盼能藉此讓老樹早日康復。

花女校長詹滿福表示，肖楠老樹陪伴所有曾就讀花女的學子們，承載著全校師生及畢業校友的共同回憶，如無法救治將成大家心中的遺憾，希望它能透過治療逐漸恢復健康，繼續陪伴一屆又一屆的學生畢業。