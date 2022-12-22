小黃違規讓乘客下車，車門擊落「球星」摔車骨折。

新北市板橋區新站路本月19日下午發生一起車禍，原因是計程車駕駛未確實停靠路邊，就讓後座乘客開啟車門下車，導致機車騎士撞上車門，當場左腿骨折，而這位倒楣的騎士竟是PLG聯盟新北國王隊前鋒球員李睿麒，本季球季確定報銷。

轄區海山警分局表示，本月19日下午3時許獲報新站路有交通事故，交通分隊員警到場處理並調查事故原因，經查是計程車顏姓駕駛搭載乘客陳姓男子欲至板橋大遠百，但尚未到達目的地時，陳男臨時告知要在該處下車，顏男未將車輛確實停靠路邊，即讓陳男開啟車門，致右後方車門與機車騎士李睿麒發生擦撞，李男左腿骨折送醫。

警方依規定照相、測繪，並調閱路口監視器，並對肇事雙方酒測，酒測值均為0。員警針對營業小客車駕駛未依規定開啟或關閉車門致肇事，依道路交通管理處罰條例第56-1條開單告發，對顏男處以1200元罰鍰。

據了解，李睿麒當天騎機車要前往板橋車站，與球隊一同搭乘高鐵南下高雄，行經新站路時從最外側經過該輛計程車時，計程車右後車門突然打開，李睿麒閃避不及撞上，造成左膝骨折，當晚雖立即手術，但本賽季仍確定報銷。